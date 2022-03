PLAŠIO SAM SE DA SE NEĆU PROBUDITI: Sloba Vasić posle operacije otkrio zašto i dalje ne mršavi i šta su mu UGRADILI

Pevaču nisu smanjili želudac, već je imao drugi zahvat, a oseća se dobro.

Izvor: Instagram/slobavasic_official

Pevač Sloba Vasić se krajem januara podvrgao operaciji kako bi skinuo višak kilograma, a sada je otkrio da nije smanjio želudac, već ugradio balon.

Kako ističe pevač, izgubio je do sada sedam kilograma, a mnogi kažu da se gubitak težine na njemu ne primećuje.

"Nisam smanjivao želudac, nego sam ugradio taj balon. Osećam se normalno, ne osećam uopšte da imam to. Do sada sam skinuo nekih sedam kilograma od operacije, to nešto sporo teče, ali tako je to u principu kad je ta intervencija u pitanju", objasnio je Sloba i otkrio kako se oseća.

"Malo sam bio opušteniji, jer nije bilo to skraćivanje želuca, ali opet, nije svejedno kad ideš pod totalnu anesteziju, normalno je da sebi postaviš pitanje: 'Da li ću se probuditi?'. To je neka osnovna doza straha, tako da jesam to imao, ali nešto previše ne", izjavio je pevač.

Na odlazak na operaciju su ga ispratile supruga Jelena i ćerka Marija, a ranije je i sam za medije pričao da je uzalud pokušavao da smrša s dijetama pa se odlučio na operaciju, kojoj se podvrgao i Darko Lazić, s kojim se čuo pre zahvata.