OGLASIO SE IZ BOLNIČKE POSTELJE: Sloba Vasić došao na operaciju želuca, ali nije prošao testove - sada objasnio sve!

Sloba Vasić je imao nešto drugačiju intervenciju.

Izvor: Instagram/slobavasic_official/printscreen

Pevač Sloba Vasić želeo je da smanji kilažu uz pomoć operacije smanjena želuca, međutim to zbog njegovog zdravstvenog stanja to nije bilo moguće.

Lekari su detaljnim analizama utvrdili da Vasić ne sme trenutno na ovu operaciju, pa su mu za početak uradili drugu, odnosno ugradili balon u želudac, kako bi skinuo nekoliko kilograma viška.

On se najpre oglasio na svom Instagramu gde je pratiocima objasnio da je sve prošlo u najboljem redu, a potom za medije otkrio kako se oseća:

"Sve je prošlo kako treba. Osećam se dobro i nemam bolove. Zahvalan sam celom timu na čelu sa doktorom Dejanom Veličkovićem. Ovo je samo prvi korak ka mršavljenju, jer me na leto, kada izvadim balon čeka operacija smanjenja želuca, koju sada nismo mogli da uradimo zbog mog trenutnog zdavstvenog stanja. Moram da se zahvalim svima za podršku. Sada je sve na meni, moram se pridržavati dijete, čeka me par dana odmora, a nakon toga punom parom krećem sa novim pesmama I druženjem sa publikom, što jedva čekam", rekao je on.