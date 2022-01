POKAZALA KAKO IZGLEDA SA I BEZ FOTOŠOPA: Bojana Barović "otkrila" pravo lice, a zbog njene PORUKE komentari se usijali!

Lepa Bojana se usudila da pokaže pravo lice, ali i da iznese svoj stav o aktuelnom "trendu" na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/bojanabarovic

Mankenka i supruga Nikole Rokvića, lepa Bojana Barović, osvrnula se na današnje objave na društvenim mrežama i isfotošopirana lica zbog kojih su sve žene počele da liče jedna na drugu, pa ih ni sama više ne prepoznaje.

Bojana je objavila sliku pre i posle, odnosno sa Fotošopom i bez njega, i pokazala razliku, premda u njenom slučaju i nije velika budući da i sasvim prirodna izgleda sjajno.

Poručila je da je protivnik svakodnevice koja sve više podrazumeva obrađivanje fotografija, kao i nametnutih kriterijuma da svaka žena mora da izgleda kao sa naslovnice. U stvarnom životu nije tako, a budući da je model, susretala se s tim stvarima i mnogo pre društvenih mreža.

"Na konto trenutnog storija i uopšte na temu koja je aktuelna… Uz ovakvu obradu fotografija i svakodnevno postavljanje selfija bez nekog preteranog razloga, imala bih sigurno mnogo veći broj pratilaca koji bi iz dana u dan imali prilike da svedoče mojoj 'savršenosti' i iz dana u dan da upadaju mnogo dublje u svoju 'nesavršenost… Uticaj koji imaju društvene mreže nije nešto što se dešava na svesnom nivou i svakako ne nešto što se desi preko noć. Ne, proći će dugo vremena, a nesigurnost, nezadovoljstvo ljudi raste iz dana u dan, a razlog je maskiran. Pazite se, većina ovakvih slika je daleko od prave! Nisam protiv obrade fotografije, naprotiv, iz tog sam posla gde je to bilo aktuelno davno pre Instagrama, ali sam i te kako protiv izmenjenog ličnog opisa… Ne znam kada je look sa naslovnih strana postao norma za svakodnevni život, ali to baš i nije moralo da se desi. Takođe, u celoj žurbi prerađenih fotografija, znam, čuli ste već, ali sve liče jedna na drugu, ja više nikog živog ne prepoznajem", napisala je Bojana uz svoje objave.

Naišla je na brdo komplimenata, među kojima je i komentar njenog supruga Nikole, koji joj je oduševljeno napisao da je lepa.