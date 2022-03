MUŽ POKUŠAO DA JE UBIJE, JEDVA SE IZVUKLA: Drama naše pevačice koja ledi krv u žilama - mislila da će POGINUTI tog dana

Nataša Đorđević preživela je pakao, posle čega se povukla iz javnosti.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pevačica Nataša Đorđević je pre deset godina preživela veliku dramu, u vreme kada je bila na vrhuncu karijere, posle čega se povukla sa scene.

Njen bivši nevenčani suprug udario je svojim automobilom u njen želeći da je izgura sa puta, nakon čega je umalo tragično nastradala. Ovom nemilom događaju koji se, srećom, završio bez posledica, i sama je pričala u javnosti.

"Iskočio iz žbunja, počeo da lupa u prozor, a onda skočio na haubu. Brzo sam dala gas i počela da bežim, ali je on ušao u svoj automobil i krenuo za mnom. Posle nekoliko minuta me je stigao i počeo da svojim automobilom postrance udara u moj pokušavajući da me izgura sa puta. U jednom trenutku, bila sam sigurna da ću poginuti i da se neće zaustaviti dok me ne ubije. Međutim, sreća i prisebnost su me ipak spasli", rekla je jednom prilikom.

Nataša danas ima 45 godina, i dalje se bavi muzikom i živi u srpskoj prestonici, ali se retko pojavljivala u medijima. Posle duže pauze odlučila je da ponovo stane pred publiku i podseti ih na hitove koje i danas slušaju.

"Nisam nikada bila od onih pevača koji vole da su u svemu tome, postoje oni kojima je to zanimljivo, ali ja sam mnogo teško podnosila sve što nije istina. Ja sam znala da se nerviram, patim, da plačem, ma nervirala sam se na svaki loš komentar", ispričala je Nataša i dodala da je vremenom naučila da se nosi s tuđim mišljenjem, bilo negativno ili pozitivno.

