ILDA ŠAULIĆ POSTALA TRENER U AMERICI! Našla drugi posao, a možda se proširi i na Srbiju!

Ćerka preminulog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Ilda otkrila je sve o svom novom poslu.

Izvor: Kurir TV screenshot

Ilda Šaulić od prošle godine mnogo vremena provodi u Americi, a osim svog primarnog posla - muzike, pevačica je nedavno postala i trener tenisa, u čemu posebno uživa.

Pevačica sada priznaje kako joj je u Americi, ali i šta planira.

"Tamo je to sada meni dosta interesantno i lepo, videćemo, možda se to jednog dana prebaci i ovde na Beograd i Srbiju. Ja sam neko ko voli da je od akcije, kada se povučem malo u ilegalu to ne znači da se možda ne bavim nečim drugim, ako se ne bavim muzikom. Tako da mi je ovo došlo izuzetno lepo kada sam u Americi i kada malo više vremena provodim tamo, što zbog suprugovog posla, ja sam zaista želela da imam još neku obavezu, pa pored muzike ovog leta biće i tenis, što me posebno raduje", priznala je i otkrila da li je njena mezimica bolja u muzici ili tenisu.

"Ne interesuje je tenis uopšte, tu me je razočarala! Više je ona za pesmu i za igru", istakla je Ilda.