VERICU SU MILENA I GAGA GLEDALI KAO ĆERKU: Nisu imali decu, sve su joj posvetili, a evo kako ona priča o njima

Njihova ljubav bila je prava idila, a evo kako o njima priča Verica koju su gledali kao svoje dete.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas će na Novom groblju biti održan šestogodišnji pomen od smrti legendarnog glumca i beogradskog šmekera, Dragana Nikolića. Neutešni rođaci i prijatelji položiće cveće i zapaliti sveće u Aleji zaslužnih građana.

Poznato je da Dragan Nikolić i njegova supruga Milena Dravić nisu imali decu, ali su Vericu, ćerku glumičinog rođenog brata Radeta, uvek gledali kao svoje dete. Ona je u retkoj izjavi za medije povodom četrdesetodnevnog pomena njenoj tetki otkrila kako je bračnom paru najvažnija bila podrška porodice.

"Porodica im je mnogo značila, a Milena familiji takođe. Koliko je značila za umetnost i kulturu, nije na meni da govorim. Ali se, dopustićete mi, izuzetno time ponosim, kao i svi u porodici. I s pijetetom, između ostalog, čuvam razna znamenja koja je poklonila svojoj unuci, mojoj ćerki Ivi. Kada je vidim na ekranu, pa čak i na fotografiji, učini mi se da će svakog trenutka uslediti njen osmeh ili lucidno-duhoviti komentar o nekim porodičnim događajima, zanimljivostima... Negde sam pročitala da nam je odlazeći ostavila odu životu. I složila bi se s tim", govorila je Verica o Mileni.

A i o svom teči Draganu imala je samo lepe reči:

"Ostao je dobar duh grada Beograda, bio je za života i ostao, očigledno, svom svetu tako u uspomeni, i meni je jako drago da živi nekako i njegov rad i njegove reči, da se to ne zaboravlja", rekla je Lula za svog teču Dragana Nikolića, a onda se osvrnula na ljubav glumačkih velikana, čiji je bila svedok.

"Bilo je i divno i zabavno, s obirom na to da je on bio jedan šarmantan i duhovit čovek, to je uvek bilo veoma lepršavo, veselo, pažljivo, uvek je bio zaštitnički nastrojen prema Mileni sa jednom velikom šmekerskom ležernošću. Prosto s tim se čovek rodi, to je nešto što je valjda nešto jedino što ne može da se nauči... Ta cela ljubav nikada nije bila patetična, već lepršava i slatka tolike decenije", ispričala je Verica ranije za medije.

