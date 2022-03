JOVANA PAJIĆ PROGOVORILA O POMIRENJU: Njihov razvod šokirao je Srbiju, a evo šta se danas promenilo između njih

Pevačica Jovana Pajić otkrila je u kakvom je odnosu sa bivšim mužem.

Izvor: Instagram/greenoffice

Razvod Jovane Pajić i Aleksandra Cvetkovića šokirao je sve. Ta informacija odjeknula je velikom brzinom, a par je potvrdio da je istina i da će ostati u prijateljskim odnosima.

Međutim, kada se Jovana pojavila na koncertu grupe "Tropico bend" čiji je frontmen njen bivši muž, sve oči su bile uprte u nju, posebno što se koncert održavao na Dan žena. Odmah su počele spekulacije da su Sale i Jovana ipak odlučili da se pomire, ali pevačica je na najlepši način sve objasnila.

"Treba da ratujemo, da se sudimo, da se prepucavamo (smeh)... Meni je ovo normalno, trebalo bi svima da bude. Mislim da prljav veš uvek izlazi jer ljudi koji su u tom problemu to dozvoljavaju. Nama ni brak nije bio na izvolte, pa nije ni razvod. Mi nismo u ratu da bismo bili sad u nekom pomirenju, naprotiv. Uvek smo se lepo slagali, u tom smislu, kao čovek sa čovekom. To što su nam se putevi razišli, to je druga stvar, a ja ću uvek biti deo ovakvih događaja prvenstveno jer imamo decu, a i prijatelji smo", kazala je pevačica za "Premijeru", a potom otkrila da joj je bivši suprug kupio poklon za 8. mart:

"Kaže da jeste, ali ja to još nisam videla! Kao: 'Zaboravio sam kod kuće', znaš! Nisam još videla šta je u pitanju, verovatno je neka fora, štos", kroz osmeh je objasnila Jovana.

Ovako su Jovana i Sale nekada uživali u svojoj ljubavi: