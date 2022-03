PREMA LUKASU SU BILI UŽASNI! Kija otkrila šta se desilo na Beoviziji - Potresle su me neprijatnosti, ŽAO MI JE I SARE JO

Kristina Kija Kockar je bila u timu Ace Lukasa i kaže da je bilo puno neprijatnosti.

Kristina Kija Kockar iskreno je u emisiji Kontra šou govorila o dešavanjima na Pjesmi za Evroviziju, gdje je bila u timu Ace Lukasa, koji je nastupio u prvoj polufinalnoj večeri i plasirao se u finale pjesmom "Oskar". Priznala je da je njen favorit bila Sara Jo, kao i da joj je žao što trpi razne negativne komentare na društvenim mrežama.

"Ne odvajam njih dvije u smislu da imam nekog favorita, ali mi je žao što sada Saru gaze, vidim na mrežama da trpi mimove i neslane šale... Zbog toga mi je žao, jer djevojka je bila blizu", izjavila je Kija na Kurir televiziji.

Kija je otkrila da je kao PR trebalo da bude zadužena za Torino, a ne za ove prostore, kako su ljudi mislili. Ispričala je da su ona i Lukasov tim doživjeli neprijatnosti na festivalu, a poznato je da nisu ostali do kraja takmičenja.

"Otišli smo, meni se jako piškilo. (smijeh) Zaista je bilo jako neprijatno prvo polufnalno veče, već mi se nije dolazilo na finalno. Takmičari su bili tmurni. Bilo je dosta sitnica, ali nije ni vrijeme ni mjesto da pričam o tome. Definitivno, kada su me pitali da li bih se ikad prijavila, rekla sam ne. Baš je bilo tvrdo. Jednom izvođaču, koji je legenda, da ga preskaču novinari za izjavu, da ne pokazuju podršku za razliku od ostalih takmičara... Ali promijenilo se to u finalu, jer stvarno nije bilo u redu. Meni to nije fer plej. Ne ulazim u to što oni imaju, ali mogu da pričam o onome što sam ja osjetila. Pored mene je bila devojka koja ne zna srpski jezik, i ona je osetila taj negativan vajb. A nisam ja bila ta koja je izvođač... Mogu da zamislim kako bih se osjećala da jesam", priznala je Kija.

Otkrila je i šta misli o pobednici Konstrakti, koja će u maju predstavljati Srbiju na Eurosongu u Torinu pesmom "In corpore sano".

"Što se tiče pobjednice, ko god da je otišao, ja sam građanin Srbije i želim da moja zemlja osvoji što više bodova. Za mene je to završeno, potresle su me te neke sitnice, nisu bile u redu. Žao mi je zbog Sare Jo, jer je bila blizu. Da sam bila na njenom mjestu, vjerovatno bih napravila još goru facu. Mislim da je to dosta nepravedno prema njoj. Bilo je neprijatnosti i prema drugima, nismo samo mi bili u neprijatnoj situaciji", izjavila je Kija u Kontra šou.