SVA U MASNICAMA I OTEČENA, UTEŽE SE, A NE SME: Aleksandra otkrila detalje operacije guze - Devojke ne treba to da rade!

Aleksandra Subotić progovorila o poslednjem zahvatu.

Izvor: Instagram/sandrasuboticss

Starleta i nekadašnja učesnica rijalitija, Aleksandra Subotić, pre desetak dana se podvrgla operaciji uvećanja zadnjice, a sada je priznala da se i dalje oporavlja od ovog zahvata i otkrila detalje samog zahvata. Iako je i dalje pod otokom, iznenadila je javnost fotografijama na kojima je utegnuta u crvenu mini haljinu, koju je obukla za jednu emisiju, uprkos tome što se i dalje oporavlja.

"Radila sam transfer masti iz stomaka u gluteus i još uvek se oporavljam od te operacije. Ne bih smela da nosim ovu haljinu jer bi trebalo da 24 sata, narednih mesec dana, nosim kompresiono odelo, ali sada sam napravila izuzetak zbog emisije. Generalno se super osećam, osim što sam sva u masnicama na stomaku, ali, hvala Bogu, haljina mi je takva da se to ne vidi", izjavila je.

Ovo nije prva operacija kojoj se podvrgla, a o svemu što je promenila na telu javno je govorila jer smatra da svaka žena treba da bude zadovoljna u svojoj koži.

"Ne mislim da mlade devojke treba da urade ovo što sam ja, već im poručujem da svaka od njih treba da se oseća dobro u svojoj koži. Najbolje je kad je žena zadovoljna sobom, ali ako želi da popravi nešto što joj smeta, zašto da ne? Ne volim ljude koji pošto-poto nekog osuđuju, meni je to mizerno. Svako ima pravo da radi sa svojim telom i sa samim sobom šta god želi, jedan je život i treba izgledati onako kako želiš", poručila je Aleksandra.

Iako je imala loša iskustva s prethodnim operacijama, to je nije sprečilo da ponovo ode pod nož.

"Ja mislim da treba vaditi ukoliko vam je doktor nešto loše uradio, imam takvih iskustava, pogotovo kada su grudi u pitanju, radila sam ih četiri puta, ali to je sve bilo do te neke greške doktora. Meni je to bilo strašno i stresno, i ja sam se zbog toga jako loše osećala", priznala je.

Aleksandra je pokazala ožiljke nakon operacije: