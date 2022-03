BEKUTA ŽIVELA KAO PODSTANAR KOD POZNATIH PEVAČA: "Pozajmljivala sam čekove i jedva dolazila do cigara"

Ana Bekuta nedavo je doživela veliki gubitak kada je ostala bez dugogodišnjeg partnera Milutina Mrkonjića.

Ana je pre Mrke bila u braku sa Predraga Vidovića, a pevačica je ranije govorila o periodu kada je veoma teško živela.

"Iako mi je karijera tada bila na vrhuncu, teško da bih pristala da se u to vreme vratim. Pamtim da sam plaćala kiriju u iznajmljenom stanu u Senjaku, pozajmljivala čekove, kanistere sa benzinom, jedva dolazila do cigareta… Verovatno mnogi misle da sam tada imala brdo para, ali istina je sasvim drugačija. Moja sestra Milina bila je bez posla, mlađa Dobrila živela je od plate medicinske sestre, otac mi je u to vreme bio teško bolestan. Kod mene u iznajmljenom stanu primao je infuziju jer nije bilo mesta u bolnici. Ubrzo nas je i napustio", ispričala je pre nekoliko godina Bekuta za domaće medije i dodala:

"Sin Igor je baš u to vreme bio u vojsci, a ja sam se strašno plašila. Bojala sam se za sve nas i bilo mi je beskrajno teško. Vešto i ljudski sam potisnula jezivu brigu i strah za sina, koji je bez upaljenih svetala vozio vojna kola od Prištine do Priboja. A na sceni ništa nije smelo da se primeti i od mog osmeha i mojih pesama smo svi zavisili. Ne bih volela da zvučim kao velika mučenica jer znam da je mnogima bila daleko teže nego nama, ali ipak me boli što pojedinci veruju u pogrešnu verziju te priče, a to je da sam kao folk diva na bilo koji način profitirala na tuđoj nesreći. Istina je da nisam dobila ni kredit, ni stan, ni plac, ni penziono, ni zdravstveno osiguranje. Prosto sam se izborila za opstanak svoje porodice i na to sam veoma ponosna".

Pevač Aca Ilić otkrio je i da je pevačica nakon razvoda živela kod njega i njegove supruge Biljane.

"Kada se Ana razvela od Preje, živela je u stanu kod mene i Biljane, bilo je to devedesetih. Mi smo imali stan na Senjaku i ona je bila u njemu nekih sedam godina, nakon toga je stala na noge i kupila stan sebi. Nije to bio odnos stanodavac, već prijateljski odnos. Ne znam da li je ona razvodom izgubila kuću i da li joj je Preja sve uzeo, nisam se bavio time, to su njihove stvari. I dan-danas smo u dobrim odnosima sa njom, a šta se dešavalo u Šapcu, ne znam. Sa Prejom i njegovom ženom viđam se na slavi kod zajedničkih prijatelja i Ana mi nije zamerila to što sam u dobrim odnosima sa njim", ispričao je pre nekoliko godina Aca Ilić za domaće medije.