ZVEZDAMA GRANDA SU PJESME OVIH IZVOĐAČA ZABRANJENE: Neki po pjesmi traže 1.000 €!

Đorđe David otkrio je šokantne detalje.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Takmičari Zvezda Granda i njihovi mentori često se nalaze pred velikim izazovom jer im je zabranjeno da pjevaju sve pjesme. Đorđe David ističe da su pojedini pjevači zabranili da se njihove pjesme izvode u takmičenju, a neki čak za dozvolu traže naknadu od 1.000 eura.

Poznato je da se u „Zvezdama Granda“, tokom takmičenja, čuju note različitih izvođača, pojedine čak izvedene u drugačijem aranžmanu. Međutim, član žirija Đorđe David otkriva da je sada nastao problem sa pojedinim njegovim kolega upravo oko izvođenja numera, i otvoreno priča o kome se zapravo radi.

"Radio sam sa klincima dosta u prethodnom periodu. Doživjeli smo blage šokove, jer postoje neki autori koji su idoli generacijama, a koji su napravili zabranu emitovanja njihovih pjesama ovdje na 'Grandu'. Klinci sa jako puno ljubavi odabire te pjesme, baš njihove i onda kad dođeš u situaciju da taj neko traži 1.000 eura po pjesmi, da bi se njegova pjesma izvela ovdje na takmičenju onda je to šamar. Potrudiću se da sve te ljude apostrofiram klincima da jednostavno znaju kakve su te moje kolege. Strašno sam uvrijeđen i povrijeđen", razočarano priča David.

"Ne mogu da vjerujem da sam takve stvari doživio. Rokerima ne trebaju neprijatelji, neprijatelji su sami sebi. Preko noći ti sad moraš da mijenjaš pjesme, u stvari te pjesme će biti blurovane, neće biti emitovane. Samo bih im rekao sledeće, nije stvar do 'Zvezdi Granda' i 'Grand produkcije' nego je stvar do autorskih prava i na drugoj adresi to treba da se riješi. Ovo je najgledanije takmičenje u regionu.

Đorđe David

Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot

Đorđe nije želio da ispadne da priča u prazno pa je otkrio ko su kolege čije pjesme su zabranjene.

"Reći ću dva imena koja su napravila totalnu zabranu, prvo ime je porodica pokojnog velikana Đorđa Balaševića koja ne dozvoljava da se Đoletove pjesme izvode, a drugo ime je Cane koji nipošto ne dozvoljava da se njegove numere izvode ni za kakvu cijenu. Neki traže hiljadu i po eura po kompoziciji, otkriva član žirija."

Na pitanje da li smatra da bi u drugim muzičkim takmičenjima bila istih ovih problema, Đorđe kaže:

"Da su drugi šou programi u pitanju, mislim da ne bi bilo problema", zaključio je on za Blic.

