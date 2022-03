LUKAS IZPROZIVAO SARU JO, PA JOJ U OČI REKAO ŠTA MISLI O NJOJ - "Devojku znam, moram da kažem kako je bilo"

Među favoritima za predstavljanje Srbije na Evroviziji 2022. godine u Torinu su pevačica Sara Jovanović i pevač Aca Lukas.

Lukas i Sara Jo su se našli oči u oči u studiju, nako što je pevač pre toga da izjavu u kojoj je isprozivao pevačicu, te je sada iskoristi priliku da sve objasni.

"Super su pesme, ovo su mlade devojke, odlično pevaju, prave su umetnice. Ali, evo, na početku emisije moram da odagnam neke loše stvari kada je Sara u pitanju. Devojku znam, znam kakva je pevačica. Moram da kažem kako je bilo. Zvao me je novinar jedno jutro, spavao sam, onako budim se, pitao me šta mislim o Sari Jo, a ja u šali rekao: 'Kakav jo-jo?'. Znao sam da me pita za tebe, ali sam se našalio s njim, pa sam mu posle rekao da spavam i prekinuo mu vezu. Ispalo je da ne znam ko je Sara Jo, kako ne bih znao, kad je devojka pevala ispred skupštine", rekao je Lukas u Amidži šou, pa dodao:

"Slušao sam je kako peva, peva sjajno, naravno da sam slušao i njenu pesmu s kojom ide na takmičenje i stvarno mi se dopada, interesantna je",

"Hvala puno", rekla je kratko Sara na Acine pohvale.

"Svako od nas će se truditi da pobediti, naravno, da se razumemo, bilo bi glupo da učestvuješ, a da ne želiš da pobediš. U ovakvom takmičenju nije bolje učestvovati, važno je i pobediti. Ko će da ode, ne znam, publika je različita, ali ja mislim da imam najveće šanse za pobedu na Evroviziji. Najpopoularniji sam, mislim da bih najviše poena dobio od dijaspore. i tako dalje, to se gleda. Mogu da pevam i neku lošiju pesmu, to nije bitno, ali pričamo o stanju kakvo jeste. Ko će pobediti ne znam, ali ko god da pobedi, biće realno", dodao je Lukas.

