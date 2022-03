ON BI NAJBOLJE PREDSTAVIO MOJ ŽIVOT! Lukas izabrao glumca za "Kafanu na Balkanu" - Gledao sam ga u nekoliko serija

Kasting za snimanje serije i filma o Lukasovom životu počinje 10. marta.

Folk zvezda Aca Lukas, koji će se ove godine takmičiti i za odlazak na Evroviziju, iznenadio je javnost kada je objavio autobiografsku knjigu "Ovo sam ja", a o snimanju istoimene serije i filma o njegovom životu uveliko se piše.

Nagađalo se o raznim detaljima i pominjana su brojna glumačka imena koja bi mogla da glume Lukasa u seriji, a pevač je konačno prelomio koga bi voleo da vidi u toj ulozi. Ranije je priželjkivao da ga glumi Marko Živić, koji nas je nažalost napustio u oktobru prošle godine, pa je izbor pao na drugog Marka - Marka Janketića.

"Gledao sam Marka u nekoliko serija i zaključio sam da je odličan. Može da da glumi sve žanrove, od Nirvane do Silvane. Još nisam razgovarao s njim, ali mislim da bi on najbolje predstavio moj život. Ne znam da li će pristati i kako će teći pregovori, ali momak je sjajan i mislim da bi me odlično odigrao", smatra Lukas.

Film i serija "Kafana na Balkanu" počinju da sa snimanjem u maju ove godine. Scenario će biti napisan na osnovu Acine autobiografije "Ovo sam ja", koju je pevač objavio prošle godine.

