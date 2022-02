KAKO LUKAS DA PEVA NA ENGLESKOM, JEDVA GA I SRPSKI RAZUMEMO! Pevač IZVREĐAO folkera - "Njemu nije mesto na Eurosongu"

Željko Šašić rekao šta misli o folkerovom učešću na izboru za predstavnika na Pesmi Evrovizije

Izvor: YouTube/screenshot/HypeTV/Kurir televizija

Pevač Željko Šašić, koji je u višegodišnjem sukobu sa Acom Lukasom koji je oženio, a potom se razveo od njegove bivše žene Sonje, komentarisao je njegovo učešće u izboru za Pesmu Evrovizije.

"Što se Pesme Evrovizije tiče, ništa mi se ovo ne sviđa. Nisam čuo nijednu pesmu koja će da se sluša na radio stanicama. Ni Lukasova pesma mi se ne sviđa, da budem iskren. Čuo sam priče da će da se obraća na engleskom jeziku, da peva ili šta već. Ne znam na šta će to da liči, s obzirom na to da ga jedva i srpski razumemo", rekao je Šašić i nastavio:

"O ostalima da ne pričam - sve pesme su pokradene, narod ne zna da su to sve grčke, turske i bugarske melodije i hitovi. Lukasa prozivaju da je folker, a on je, kao ja, pop muzičar. Zajedno smo počinjali i ja njega nikad nisam doživljavao kao narodnjaka. Njemu nije mesto na ovom takmičenju, ali kontam da su hteli da naprave nešto interesantno".

Željko Šašić u šali kaže i da će se on pojaviti na Lukasovom nastupu u martu:

"Sa Lukasom ću se pojaviti na sceni, izleteću iz bine dok on bude pevao. Verovatno sam ja to iznenađenje koje sprema, samo čekam da i zvanično kontaktira sa mnom, pa da odemo na probu i sve to uvežbamo".