SAMO SU MENI I OVOJ MANEKENKI ŠTO JE VOZILA 190 NA SAT NAPISALI IME I PREZIME: Žena Marka Bulata o hapšenju zbog droge!

Marija Bulat prvi put govorila o navodima da je u njenom salonu na Novom Beogradu pronađena veća količin narkotika

Izvor: Instagram/Screenshot/marija_bulat/KURIR

Bulatova supruga je početkom prošle godine navodno uhapšena u kozmetičkom salonu zbog veće količine narkotika koje su prilikom pretresa pronađene u njenom lokalu. O tom slučaju, Marija je sada prvi put govorila.

"Mislim da sam jedina osoba posle ove manekenke koja je vozila 190 na sat, čije se puno ime i prezime pojavilo u medijima zbog nekog prekršaja. Za najveće kriminalce i pedofile izlaze inicijali, ali prosto samo ću reći da to nije istina. To će imati svoj neki sudski epilog kao što je to bilo prošli put", rekla je i dodala:

"Žao mi je što se to pisalo i iznosilo tako u medije, ja sam neko ko je završio dva fakulteta, nko ko je rodio troje dece i jednostavno to niko nikad nije spomenuo i gledao me tako. Svako želi da vidi ono što želi da vidi", kaže Marija za Telegraf Jetset.