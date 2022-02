PJEVAČICA SKINULA 88 KILOGRAMA, PA OTKRILA DETALJE BORBE: Sada izgleda sjajno, a evo šta joj je bilo NAJTEŽE! (FOTO)

Krstinja Todorović je za dvije godine smršala 88 kilograma, a sada je ispričala detalje o ovom procesu!

Izvor: Youtube/Screenshot/Zvezde Granda/Instagram/krstinja_official

Krstinju Todorović publika je upoznala u takmičenju Zvezde granda, a pored sjajnog glasa, u centru pažnje je bio i njen stas jer je u tom trenutku imala 160 kilograma!

Dvije godine kasnije, izgleda potpuno drugačije – drastično je smršala i ima 72 kilograma, a gostujući u Jutarnjem programu na TV Prva je otkrila kako joj je to uspjelo.

"Ja sam radila resekciju želuca, to je bio jedini način da se riješim prekomjerne kilaže jer od svega što je potrebno za jedno tako veliko djelo ja sam imala samo volju, karakter nisam imala. Voljela sam da jedem, neću se vaditi na to da sam imala problem sa hormonima ili bilo kakav drugi vid bolesti, jednostavno voljela sam da jedem i kako vidim hranu ta želja je bila jača od svih mogućih ’ne, nemoj’ i ’to nije zdravo za tebe’. Tako da, kad sam prije dvije godine došla na tu scenu tada sam naišla na jako grube kritike od strane žirija, prvenstveno zbog mog zdravstvenog stanja, pa i posla kojim se bavim i koji zahtjeva da pored dobrog pjevanja pristojno i lijepo izgledate", iskreno je rekla Krstinja.

Ona kaže da je ona prihvatila sebe sa tih 160 kilograma, i da u tom trenutku nije vidjela koliki je njen problem.

"Prosto sam se srodila sa tim i nisam zapravo ni vidjela koliki je taj moj problem bio u tom trenutku iako su ljudi zaista pokušali da mi ukažu da postoji problem, da to ide prekomjerno i da bi bilo poželjno da ja to riješim. Međutim, dok meni to samo nije došlo, dok ja to sama nisam osjetila, sve je to bilo uzalud".

Nakon operacije želuca, pjevačica će do kraja života morati da unosi veoma male količine hrane, a otkrila je i šta joj je bilo najteže u ovom nevjerovatnom procesu.

"Iskreno, kada odradite takav vid operacije, vi ste sebe ograničili na mali unos hrane, što je meni psihički bilo veliko opterećenje jer sam navikla da puno jedem. Nisam osjećala glad jer operacijom se to riješi, jednostavno, najviše mi je bilo to psihički, psiha je bila moj najgori neprijatelj u tim trenucima, kada vidim da svi oko mene jedu, a ja jedem bukvalno dva zalogaja, to mi je i te kako teško padalo. Sada, posle dvije godine sam navikla, sada mi je to super i sad sebi kažem ti si riješila taj problem jer bukvalno do kraja života ću jesti u malim količinama, što je stvarno super. Ja i da sam normalnim putem riješila taj svoj problem, postojao bi strah da bi se nekad možda opet vratila na isto."

Krstinja kaže da je najviše kilograma izgubila prvi mjesec posle operacije, dok je bila na postoperativnom režimu ishrane.

"Kad si na tečnoj, kašastoj hrani, tu sam najviše kilograma izgubila. Kasnije je to išlo postepeno, takođe, tu se ishrana naravno koriguje jer zbog samog zahvata je potrebno da se jede mnogo blaža hrana, da se ne unosi pretjerano začinjena hrana. Sada mogu sve normalno da jedem, doduše u malim količinama".

Pjevačica dodaje da je prije operacije na sve moguće načine pokušavala da smrša, a komentarišući činjenicu da operacija želuca nije baš bezazlena, tj. može da bude opasna, kaže:

"Voljela bih da skrenem pažnju ljudima, znajući kroz šta sam ja prošla, da budu jaki. Ja sam možda i nepromišljeno ušla u sve to. Moje iskustvo je bilo fantastično, ali sve je to individualno".

Krstinja kaže da su je jako pogađali komentari na društvenim mrežama, ali se ipak svima zahvaljuje na kritikama jer ju je to podstaklo da riješi svoj problem.

Nakon što je skinula 88 kilograma, bila je suočena sa viškom kože, zbog čega se takođe podvrgla operaciji.

"Koliko god da sam željela da se to desi, negdje sam bila svjesna koliko je to ozbiljan zahvat. Radila sam noge i stomak i postojalo je tu nekih 100 pitanja, i naravno suze. Možda najviše taj strah, pošto sam ja neko ko se boji igle i ljudi su se čudili, posebno prije prve operacije, kako sam se ja odlučila na to. Postojao je strah da li će sve to da me boli, kako će da izgleda".

Pogledajte kako je izgledao zahvat uklanjanja viška kože:

Ona priznaje da ne voli da trenira, ali da će posle ove operacije uklanjanje viška kože morati, pa dodaje: "Ali sada mogu da kažem da imam volju jer će to da ima smisla i efekta".

Nakon svega kroz šta je prošla, ističe da se sada osjeća mnogo bolje, da se manja zamara i da sebe doživljava potpuno drugačije.