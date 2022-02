ANA KOKIĆ UPOZNALA RAĐENOVU DEVOJKU MILICU: O koleginici rekla samo jednu stvar - ništa ne krije, ovo joj je NAJVAŽNIJE

Ana Kokić i Nikola Rađen su ostali u dobrim odnosima nakon kraha braka.

Pevačica Ana Kokić i vaterpolista Nikola Rađen ostali su u prijateljskim odnosima nakon razvoda budući da imaju dve ćerke, pa je i Anin susret s Nikolinom novom devojkom protekao u najboljem redu.

Nikola je već duže vreme u vezi s pevačicom Milicom Ristić, s kojom i živi, a s kojom je upoznao i bivšu suprugu, koja o njoj ima samo najlepše reči.

"Milicu sam upoznala i mislim da je divna. U njen i Nikolin odnos ne bih zalazila, međutim, od izuzetne mi je važnosti kako se ona ophodi prema mojoj deci kada su zajedno", otkrila je Ana, a novu tatinu devojku prihvatile su i njihove naslednice Tea i Nina.

"Shvatile su da su to normalne stvari, da je to sve život i normalno su to prihvatile. Sa decom je potrebno o svemu otvoreno pričati. Ne sme se od njih ništa kriti, lagati ih niti im predstavljati kao nešto strašno", smatra Ana.

"Nakon odluke o razvodu imali smo jedan divan razgovor gde smo se složili da je zbog ćerki poželjno da sve što je bilo među nama ostavimo po strani. Muž i žena smo bili, to ne moramo više biti, ali ne možemo prestati i da budemo njihovi mama i tata. Nisu njih dve tražile da se rode, nisu birale roditelje niti su dužne da trpe naše nesuglasice. One su devojčice koje treba da izrastu u dobre ljude, a ko će u tome najbolje da im pomogne ako ne nas dvoje. Osluškujemo njihove želje, normalni smo i zreli ljudi i za sada savršeno funkcionišemo", istakla je Ana Kokić.

