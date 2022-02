DALILE SE OTAC ODREKAO JAVNO: Sramota me je od nje! Naziva me alkoholičarem i kockarom, zbog nje proživljavam pakao

Huso Mujić pobesneo zbog reči njegove ćerke, pa odlučio da povuke teške poteze.

Izvor: Youtube/Zadruga Official/Printscreen/Kurir/Zorana Jevtić

Dalila Dragojević nedavno je imala veliku ispovest pred kamerama emisije "Premijera", a tom prilikom otkrila je detalje iz svog života, koje javnost nije imala priliku da čuje. Ona se dotakla i razvoda svojih roditelja, a jedna rečenica potpuno je razbesnela njenog oca Husu.

Kako njen otac kaže, čeka da ga produkcija obavesti kada će moći da joj pošalje poruku gde će joj reći sve o njenom boravku u rijalitiju.

Po Dalilinim rečima, njeno odrastanje nije bilo nimalo lepo, a između ostalog, pamtiće ga i po ocu kojije bio poročan.

"Mislim da sam imala 13 godina, sećam se njihove prve svađe koja je bila katastrofalna. Sećam se i drugog razlaza, gde sam videla kako odlazi. Ja sam mamu pitala gde ide, ona mi je rekla da će se vratiti, a dobro se sećam momenta, živeli smo u stanu, ja sam sa prozora gledala kako odlazi", ispričala je Dalila.

"Ja sam uvek imala strahopoštovanje prema ocu. Voleo je da popije, voleo je da kocka. On je to batalio kada mu je pozlilo, tako su mi ispričali. Ali i dan-danas kada mu dođu prijatelji kažu da je voleo da popije, a on kaže kako je to iza njega."

Dalilinog oca su ove reči dotukle, pa je za Rijaliti plus otkrio i svoju stranu priče.

"Dugo godina sam radio u kafani kao konobar i normalno je bilo da ponekad popijem malo više. To što je moja ćerka ispričala da sam bio kockar je istina, voleo sam kockati, ali prestao sam da pijem i kockam 1993. godine, kada se ona rodila - rekao je na samom početku našeg razgovora Huso, i dodao:

"Video sam da je spomenula da je prisustvovala mojim svađama sa Eminom, dešavalo se nekada da se posvađamo, ali to se dešava u svim porodicama. U svim bračnim odnosima postoje čarke, ali ništa strašno. Nikada nisam fizički zlostavljao njenu majku, jer ja nisam nasilnik."

Huso Mujić

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Mujić se osvrnuo i na emotivni život svoje ćerke, svemu onome što možemo videti u rijalitiju "Zadruga" pa žestoko iskritikovao Filipa Cara.

"Dalila trenutno proživljava psihičko zlostavljanje od Cara koji je za mene dno dna", besnim glasom je rekao Huso, i otkrio da čeka trenutak da joj pošalje pismo nakon čega će je se javno odreći.

"Čekam da me produkcija obavesti kada ću moći da joj pošaljem poruku gde ću joj reći šta mislim o njenom boravku u rijalitiju. Mene je sramota od nje. Spreman sam da je se odreknem. Ne mogu da pređem preko nekih stvari koje je sebi dopustila. Ja to više ne mogu da gledam jer proživljavam pravi pakao", završio je Huso intimnu ispovest, a evo kako je njegova ćerka nedavno pokušala da izađe iz rijalitija usred noći:

Pogledajte maltretiranje koje Dalila svakodnevno trpi od Filipa:

Pogledajte 00:12 Filip Car pljuje Dalilu u lice Izvor: instagram/heavycur_zadruga Izvor: instagram/heavycur_zadruga