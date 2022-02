BAJAGA O UNUCI SARI: Dedama ne bi trebalo da bude teško, ali postoji verovanje da stari ljudi ne idu odmah kod njih

Frontmen popularne grupe oglasio se o najlepšim trenucima koji su ga zadesili u prethodno vreme.

Momčilo Bajagić Bajaga, frontmen grupe "Bajaga i instruktori", nedavno se ostvario u ulozi deteta, a svoju sreću zbog rođenja unuke Sare ne krije i rado priča o tome.

On je otkrio da je unuka nešto najlepše što mu se dogodilo u prethodnoj godini.

"Potpuno sam zaboravio sve od onog kada sam bio tata malog deteta, ali jako me je obradovalo, dobio sam unuku Saru koja je mnogo slatka. To je jedna lepa stvar i voleo bih da se što više dece rađa, jer vidite koliko ljudi umire, to je nešto lepo što mi se desilo u prošloj godini", rekao je pevač, te je dodao da se uloga oca i dede znatno razlikuje:

"Teža je uloga oca, ali videćemo kada porastu, ne bi trebalo dedama da bude teška, nego prijatna, da kažem, obaveza. Mala deca imaju tu svoju malu energiju koja je mnogo jaka, zato su postojala verovanja da stari ljudi ne treba da idu odmah kod male dece", rekao je Bajaga za Blic.

Momčilo je učestvovao u humanitarnom koncertu "Dete od snova" i tom prilikom zajedno sa svojim kolegama podržao je borbu mališana koji boluju od raka.

"Svi koji su učestvovali su pokazali da imaju osećaj za takve stvari i to treba da se radi kada možete. Novac će otići na pravo mesto, nadam se da će se i ta deca obradovati. Lično bih voleo da je bila Marakana pa da nas je više, ali je i u Kombank dvorani lepo", rekao je muzičar.

