MORALA DA SE UGOJI PRE OPERACIJE: Starleta ubrizgavala salo u guzu, doktor je držao za ruku - "Videćemo kako je ispala"

Aleksandra Subotić je morala da se ugoji pre operacije

Aleksandra Subotić odlučila je da ponovo ide pod nož, a ovog puta je operisala zadnjicu.

Ona je na svom Instagram profilu podelila papire na kojima potpisuje svoj pristanak za operaciju, a sada je otkrila i šta je operisala.

"Radili smo analize, sve smo uradili šta je potrebno da bih ušla u totalnu anesteziju. Prijalo mi je to što sam morala da dobijem koje kilo da bih mogla ovo da uradim što sam planirala. Ovaj doktor je meni operisao i nos i grudi. Čekam da me premeste u sobu. Posle operacije će me premestiti u apartman. Prija mi momenat u bolnici. Kada sam se probudila iz anestezije to je bilo malo stresno. Sve me je bolelo, kukala sam, doktor me je držao za ruku i sestre. Radili smo brazilsko podizanje guze. Videćemo kako će to da ispadne na kraju", rekla je Aleksandra na svom Jutjub kanalu.

Brazilski lift ili brazilsko uvećanje zadnjice predstavlja proceduru koja koristi liposukciju kao metod sakupljanja masnog tkiva iz jedne ili više oblasti tela i njegovog ubacivanja u zadnjicu.

