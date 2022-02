CECA POSLE RASKIDA S BOGDANOM IZNENADILA POTEZOM! Srejović se oglasio, Ražnatovićka odmah REAGOVALA!

Vijest da je Ceca Ražnatović raskinula jednogodišnju vezu sa Bogdanom Srejovićem odjeknula je kao bomba, a interesovanje za ovim odnosm pjevačice ne prolazi i dalje.

Prekid veze je usledio pošto su se emocije između njih dvoje ugasile, ali su oboje donjeli odluku da će još dugo biti prijatelji.

Kako se svaki Ražnatovićkin potez prati u stopu, kako u životu, tako i na društvenim mrežama, mnoge je iznenadilo što Ceca i posle raskida na Instagramu prati i lajkuje nove Bogdanove fotografije.

Srejović se oglasio sa Zlatibora, pozirajući s osmijehom do uva do uva, a Cecin lajk stoji ispod fotke, što je mnoge iznenadilo, i natjeralo da pomisle da emocije između Srejovića i pjevačice nisu prošle.

Podsjetimo, ovako je Ceca govorila neposredno pre raskida sa Srejovićem.

"Teško da mene nešto sada može da mijenja, jer sam formirana ličnost, pa tako i on. Naša veza se bazira na ljubavi, poverenju i kompromisu, jer bez kompromisa se ne može, ne postoji jednosmjerna ulica. Zrela sam, stabilna osoba, on je takođe takav čovjek i nama nije teško da funkcionišemo. On odlično zna sa kim je u vezi, takođe ja znam šta on voli, šta mu prija i jako mi je lijepo. Mirna sam, srećna i zadovoljna, a taj mir nema cijenu " kazala je tad za "Pink", pa otkrila zašto ne želi da ponovo staje na "ludi kamen".

"Ne moram da jurim ništa. Ostvarena sam kao majka, što je najbitnije u mom životu, i taj papir mi ne znači ništa da bi jedan odnos funkcionisao. On takođe iza sebe ima brak i dijete, niti on juri neke stvari, da sada formira porodicu pa da očekuje djecu, tako ni ja... Nama samo prija da smo mi zajedno, da što više vremena provedemo zajedno, da uljepšamo jedno drugom život, svakodnevnicu, a taj papir apsolutno mi neće nadograditi odnos, niti donijeti nešto ljepše, novije " rekla je tom prilikom.