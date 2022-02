CECINE TAJNE ĆU ODNETI U GROB: Ispovest Sanje Đorđević o TRAUMAMA u životu, ali i prijateljstvu sa Ražnatovićkom

Pevačica je otvorila dušu i otkrila kakve bolne momente je prošla, ali i ko je uvek bio uz nju.

Izvor: ATA Images/Amir Hamzagic/Youtube/A Sad Malo Mi/Printscreen

Pevačica Sanja Đorđević prisetila se najtežeg perioda svog života, ali otkrila i ko joj je jedna od najboljih drugarica sa estrade, i zašto se baš sa njom dobro slaže.

Sanja je otvorila dušu o teškom periodu i priznala da je tada imala strah samo da joj sestra i majka iz zemlje izađu žive devedesetih godina tokom rata u BiH. Ona tvrdi da je non-stop pokušavala da sazna dokle je njena porodica stigla kada su pobegli iz Sarajeva posle njene selidbe, a dok je boravila u Švajcarskoj, stan je pretvorila u sklonište za izbeglice i sve one kojima je pomoć bila potrebna u teškim vremenima.

"U vreme rata u Bosni suprug i ja smo otišli u Švajcarsku, pa smo se tamo skućili i pružili utočište ljudima koji su izbegli. Kuća mi je bila puna izbeglica, a pored toga, strepela sam kad su iz Sarajeva odlazile moje sestre i majka. Moja ćerka Ivana nikad nije sama spavala u sobi jer smo ljude useljavali i ispraćali svakodnevno. Užasno je vreme rata, to znaju svi koji su se našli u takvim situacijama. Plašila sam se da mi majka i sestre ne stradaju u putu, jezivo je bilo. Bila sam mlada i mogla sam da živim s milion ljudi. Nije mi smetala buka. Plakali smo svi od straha, ali smo preživljavali i verovali u bolje sutra. Morala sam da odrastem preko noći u vreme devedesetih. Kad smo se vratili u Srbiju, počela sam da gradim karijeru i skroz sam se dala publici", rekla je pevačica za Republiku.

Sanja tvrdi da je oko sebe tada imala mali ali odabrani krug ljudi, da svoja prijateljstva godinama gradi, a da je jedna od prijateljica sa kojima se redovno savetuje upravo koleginica Svetlana Ceca Ražnatović.

"Na estradi imam krug prijatelja koji čuvam i negujem, a to su većinom ljudi koji neguju porodice, koji su moralni i vredni. Ceca mi je jedan od prijatelja na estradi, a sve što mi pričamo kad se nađemo ostaće tajna zakopana u crnu zemlju. Ako postoji nešto što mi prijatelj kaže u poverenju, onda ću da poštujem to do kraja i ako treba, poneću u grob. Zato se to i zove prijateljstvo. Pomognem uvek kad mogu, kad moram, a isto dobijem od dragih ljudi. Dešavalo se i mene da ljudi razočaraju, ali se, srećom, desi rano, pa se raziđemo. To se dešava", rekla je Sanja, a onda dodala:

"Meni skandali i haos ne trebaju, ne gradim karijeru preko pikanterija jer svaka nova generacija zna moje pesme. Celu sebe sam dala u posao, dušu sam ostavljala na nastupima, a to ljudi umeju da cene. Vaspitana sam tako da mi ne treba haos i naslovne strane svakog dana da bih radila. Neću da pljujem po svom imenu i kaljam uspomenu na pokojnog oca tako što ću se ponašati nemoralno. To ne bih podnela, cenim sebe, a svi oni koji se ponašaju suprotno od toga ne znaju svoju vrednost. Ne bih prodavala moral za novac da bih imala veću cenu nastupa. Znam da iz ovog razloga nisam interesantna medijima, ali meni to ne smeta."

Ovo je porodica Sanje Đorđević:

Ceca je nedavno odmarala na Maldivima odakle je objavljivala vrlo provokativne fotografije: