UBIĆE JE, A NE DAJU MI DA JE VODIM IZ TOG PAKLA! Dalilin otac opleo po ćerki i Caru, pomenuo i Dejana - ONA NEMA MOZGA

Huso Mujić kaže da su i Dalila i Filip Car bolesnici.

Izvor: Youtube/Zadruga Official/Printscreen/Kurir/Zorana Jevtić

Dalila Mujić i Filip Car su se juče ponovo posvađali na krv i nož, a sinoć su u emisiji "Pitanja gledalaca" odlučili da ponovo stave tačku na svoj odnos tokom žestokih svađa pred svima. Koliko će ovog puta izdržati da ne pokleknu, kao što su milion puta ranije kada su se mirili u krevetu, ostaje da vidimo.

Dalilinog oca Husu Mujića ne prestaju da šokiraju dešavanja i stravične scene u Zadruzi, a u novom razgovoru za Kurir je istakao da je bolesno to što rade njegova ćerka i Car, kao i da se boji da će je on ubiti u tom zatvorenom prostoru.

"Ne znam više šta da kažem, to je sve bolesno. Ne gledam više ništa, ljudi mi šalju pa vidim. Odavno sam rekao da su oni bolesnici, da tu ljubavi nema. On će je ubiti tamo, a produkcija ne reaguje, jer to diže gledanost. Ja bih je izveo iz tog pakla, ali ne daju. Gade mi se svi", izjavio je Dalilin otac, pa se osvrnuo na bivšeg zeta Dejana Dragojevića.

"Deki i ne bi trebalo da se meša, on je sve uradio što je mogao, ali ona mozga nema i tu nema pomoći. Ne ljutim se na njega, za njega su vrata moje kuće još uvek otvorena, to s tom malom radi da bi Dalila bila ljubomorna. Mene će taj Car da uzima u usta? Ološ... Znam ja takve ološe, to su najgori ljudi", smatra Huso Mujić.

Poslednjih meseci Dalilin otac nigde ne izlazi od sramote i komšije ga ne viđaju, a i u brojnim je porodičnim problemima i navodno spava u ćerkinoj kući.

Ekipa "Paparazzo lova" uhvatila ga je nedavno ispred kuće u Gornjem Šepku, a evo kako je izgledao:

Pogledajte kako su se nekada voleli Dalila i Dejan: