SKINULA SE DAČIĆEVA SNAJKA: Objavila sliku u bikiniju, svi zinuli zbog njenog tele! Nije ni čudo što je Luka odlepio

Milica Jokić, snajka Ivice Dačića pokazala je čime raspolaže.

Izvor: Instagram/milica.jokiic

Mlada pevačica Milica Jokić u vezi je sa sinom Ivice Dačića, a na društvenim mrežama u posledne vreme sve je aktivnija.

Poslednju fotografiju objavila je iz Dubaia, sa tople plaže i u minijaturnom bikiniju. Ova slika iznenadila je njene pratioce koji su sa oduševljenjem nizali komentare.

"Vau, lepotice", "vrelo telo", "prelepa i prezgodna", glasili su samo neki od komentara njenih pratilaca.

Iako je Milica iznenadila fotografijom u bikiniju kakve do sada nije objavljivala, navikli smo na njene seksepilne poze i kada je potpuno obučena.

Pogledajte neke od tih slika:

Milica je nedavno za Kurir progovorila i o svom potencijalnom svekru, Ivici Dačiću:

"Gospodina Ivicu poštujem duži niz godina. Luka i ja se družimo pre svega duži niz godina. Uglavnom sa Ivicom pevam ''Kad zamirišu jorgovani'', on tu pesmu voli. Luka i ja smo se družili 6, 7 godina, onda smo počeli intenzivnije da se družimo i to je preraslo u nešto više. Luka je jedan veoma pristojan, vaspitan dečko koji me je osvojio svojom dobrotom i uporonošću. On je mene pre svega poštovao kao pevačicu", govorila je Milica.

Pogledajte kako su se Milica i Luka provodili u Egiptu: