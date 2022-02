PEVAČ ZAPROSIO 15 GODINA MLAĐU ZVEZDU GRANDA! Tek potvrdili da čekaju BEBU, trudna Tamara pokazala VERENIČKI PRSTEN

Tamaru je Emir zaprosio kraj mora, na Dan zaljubljenih.

Izvor: Instagram/selimoviictamara

Finalistkinja muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Tamara Selimović (23), čeka bebu s petnaest godina starijim kolegom Emirom Habibovićem i već je u petom mesecu trudnoće, a nakon što su otkrili da čekaju devojčicu, sada su podelili sa javnošću i da su se verili.

Iako porodice u početku nisu podržale njihovu vezu zbog "velike" razlike u godinama, Tamara i Emir ne kriju sreću zbog dolaska prinove i jedva čekaju da se ostvare u ulozi roditelja.

Trenutno borave na primorju, gde je pevač i zaprosio svoju lepšu polovinu, i to u romantičnom duhu, na Dan zaljubljenih, uz talase mora.

"Baš se nisam nadala ovome sinoć. Bili smo na večeri i u povratku je samo stao pored mora, jer su se on i njegova sestra navodno dogovorili da palimo lampione. Ustvari, oni su sve već isplanirali i tu me je čekalo iznenađenje, on je počeo da peva i zaprosio me je", otkrila je Tamara za Grand Online.

"Ljubavi, mene ne zanima šta će ko reći, mene ne interesuju ljudi koji se tuđim životima bave! Ja znam samo jedno, da sam ovo prvi put u svom životu uradio, prvi put tebe pitao da budeš moja žena, prvi put sa punom dušom, srcem i svim ostalim što bi se moglo reći ljubav. Naš blagoslov od Boga je naše dete koje nam dolazi, a ovo je jedan znak pažnje koji svaki muškarac mora uraditi za ženu koja je sve to zaslužila, a to si ti, Tamarice moja! Volim te", napisao je pevač na svom profilu na Instagramu.