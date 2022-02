"NIJE MI POSLEDNJI VOZ, NIGDE NE ŽURIM": Ovako je Anastasija govorila o ljubavi sa Đorđem - "Ne slavimo godišnjice"

Vest o raskidu Anastasije i Đorđa šokirala je javnost, a ovako je Cecina naslednica o njihovoj ljubavi govorila pre samo pre samo tri meseca.

Anastasija Ražnatović i Đorđe Kuljić raskinuli su nakon pet godina ljubavi, a iako su mesecima unazad živeli zajedno, nikada nisu hteli da otkrivaju previše detalja o svom odnosu već su se trudili da svoju privatnost sačuvaju samo za sebe.U oktobru 2021. godine započeli su život u zajedničkom stanu, ali su i pre toga dosta vremena provodili zajedno. Nakon raskida, Anastasija se iselila i vratila u porodičnu vilu u Ljutice Bogdana, a Đorđe će ostati da živi u dupleksu na Dorćolu.

Iako su im mnogi predviđali brak, Anastasija je uvek govorila da joj se ne žuri sa udajom i da im to još nije u planu.

"Ne znam... Više puta sam rekla da nam je lepo ovako kako nam je sada, uopšte ne žurimo ni sa čim. Imam 23 godine, stvarno nigde ne žurim, nije mi poslednji voz, kako bi žene rekle (smeh). Lepo nam je stvarno sada ovako. Naravno, ako dođe do toga, biće lepo, biće super, ali nemamo potrebu da žurimo sa tim stvarima", govorila je Ražnatovićeva za Pink krajem prošle godine.

Ona je tom prilikom otkrila i da nikada nisu polagali previše vremena na svoje godišnjice i druge važne datume.

"Ni ja ni Đole ne slavimo te neke stvari, godišnjice i to... Uopšte nismo u tom fazonu, ne pridajemo toliko značaja tome. Više uživamo svakodnevno, nego taj jedan dan jer bi to tako trebalo, jer to tako društvo nalaže... Ne obraćamo pažnju na te stvari", otkrila je tom prilikom mlada pevačica.

Podsetimo, Anastasija i Đorđe raskinuli su posle pet godina veze, a kao razlog za ovakvu odluku naveli su razdvojenost jer su zbog obaveza sve manje vremena provodili zajedno u Srbiji, ali i druge u ovom momentu nepremostive razlike.

