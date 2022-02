ANDRIJA I ALEKSANDRA OTKRILI POL BEBE: Odlučili se i za ime moćnog značenja, ali nisu ga izabrali njih dvoje (FOTO)

Andrija Milošević i Aleksandra Tomić otkrili su javnosti kog pola je njihova beba, ali i kakvo ime će dati.

Glumački bračni par Andrija Milošević i njegova izabranica Aleksandra Tomić uskoro će se ostvariti u najljepšoj ulozi, a sada su otkrili i kog pola je beba koju čekaju.

Kako Aleksandra kaže, ne kriju ništa samo nemaju preveliku želju da javnost obavještavaju o svim detaljima.

"Nismo krili pol bebe ni u jednom trenutku, samo nismo imali ni želju ni potrebu da izvještavamo javnost o svim detaljima. Čekamo sina, Relju. Ime mu je dao jedan od mojih najboljih drugova, Stevan, s kojim sam krenula u prvi razred osnovne škole još 1990. godine i dan-danas smo nerazdvojni, pa je onda i ime koje je on dao našem sinu još ljepše", rekla je Sandra za "Stori", a Andrija je otkrio da se posebno raduje što u porodicu stiže sin.

"Volio bih da imamo i ćerku i sina. Radovati se novom životu, to je nešto najsvetije pod ovim nebom. Imati osjećaj smisla i potpune ispunjenosti, to je ono za čim traga svaki dobar čovjek. Imam utisak kao kada se pred zoru rađa Sunce, pa pomisliš: Bože, koliko je lijepo", rekao je glumac, koji nije krio koliko želi da postane otac.

Andrija Milošević i Aleksandra Tomić

"Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živjeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne djecu. Sve mora da ide iz ljubavi. Nemam pravilo za vaspitavanje djece. Znam kakav ću biti - ja ću se rastoćkati kao topla čokolada prema djetetu", rekao je nedavno Andrija.

Ime Relja je tradicionalno na ovim prostorima, i datira vjekovima unazad. Značenje istog je "onaj koji je vrijedan kao zlato", "sjajan", "onaj koji je pun energije".

