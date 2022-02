NEVIĐENA TRANSFORMACIJA! MARKO KON SE PREPOLOVIO: Smršao 45 kilograma, a PRE I POSLE fotke su zapalile mreže! (FOTO)

Nećete verovati kako Marko Kon sada izgleda.

Izvor: Youtube / RTS

Marko Kon odlučio je da pobedi višak kilograma i liniju dovede do savršenstva, te je u jednom trenutku "presekao" i otpočeo rigorozn dijetu uz pomoć koje je smršao čak 45 kilograma.

Kompozitor i muzički producent se nakon objavljenog jelovnika pohvalio i rezultatima dijete, a fotke pre i posle pokrenule su lavinu reakcija budući da je Marko na njima gotovo neprepoznatljiv.

"Nekad i sad, 45 kilograma. Moram još 5 kilograma do aprila", napisao je on na Fejsbuku.

Podsetimo, Marko Kon je nedavno govorio o tome da se na ovaj potez prvenstveno odlučio zbog narušenog zdravstvenog stanja.

"U jednom trenutku imao sam 156 kila, što mi je baš smetalo, a tu je i izuzetno visok šećer koji nisam mogao da obuzdam ni sa čim. Genetski imam Modi, koji se leči na poseban način. Primao sam insulin neko vreme, ali to nije smirivalo parametre. Dijeta je bila neophodna. Smanjio sam porcije na trećinu, izbacio ugljene hidrate i evo tako funckionišem već šest meseci. Zapravo oko godinu dana to traje, a za to vreme skinuo sam 45 kilograma. Doručkujem jedno jaje, za ručak naručim deset ćevapa pa ih razvlačim ceo dan. (smeh) Pojedem sad dva, pa za dva sata još dva, pa opet kroz par sati. Na kraju pojedem tu svoju uobičajenu porciju, ali razdeljenu na šest, sedam sati", rekao je on nedavno za "Stori".

