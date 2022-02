RADILA SAM KAO KUVARICA I PRODAVALA SLADOLEDE NA ULICI: Goca Tržan o prvom novcu, detinjstvu i gubitku voljene osobe

Pevačica se osvrnula na svoje odrastanje i otkrila detalje koje niko nije znao.

Izvor: Instagram/gocatrzan

Pevačica Goca Tržan se ne krije da pored toga što odlično izgleda, zna odlično i da kuva. Ona je otkrila da voli da stane za šporet i da je tu ljubav nasledila od svoje bake Cvijete. Iako je vrlo uspešna kao pevačica, svoj prvi novac ipak je zaradila kao kuvarica.

"Htela sam da radim na pumpi, da perem prozore. Moj teča Marko je tada radio u "Jugopetrolu". Rekla sam to roditeljima, ali me je tata pitao da li bih za 100 maraka kuvala za jednu porodicu mesec dana. Pristala sam i on mi je rekao da ću od sutra biti kuvarica u porodici Tržan. Spremala sam ručak u svojoj kući dok su mama i tata radili i stvarno sam za mesec dana dobila platu od 100 maraka. Imala sam kuvar Steve Karapandže. Nije svako jelo baš uspelo, ali su sve pojeli. Ne bih to uspela da me baka Cvijeta nije naučila da kuvam razna jela", prisetila se pevačica svog detinjstva.

Goca se zatim osvrnula i na to da je još kao mala želela da bude samostalnija, pa se tako u svakom trenutku borila da zaradi novac za sebe. Najviše novca zaradila je prodavajući sladolede, i to pamti kao jednu od najlepših uspomena.

"U srednjoj školi sam prodavala sladoled na Bulevaru. Zaradila sam brdo para. Ali danas mi je sve to predivna uspomena. Teško mi je što moja baka više nije živa. Najviše me je pogodila njena smrt. Ona je bila moja krvna grupa. Bila sam srećno dete jer sam imala onoliko koliko mi je bilo potrebno. Nikad previše, a ni premalo. Bila su to vremena kad smo svi imali manje-više isto. Po tome smo se i prepoznavali. Nosili smo svi iste patike, farmerke...", govorila je Goca, a onda se osvrnula i na stan u kom je odrasla.

"Prva slika koju pamtim iz našeg detinjstva jeste naš mali stan u Narodnih heroja na Novom Beogradu. Živeli smo na osmom spratu u 42 kvadrata brat, mama, tata i ja. Stanovali smo na sunčanoj strani ulice. Sećam se i bake, koja je dolazila da nas čuva kad je mama na poslu. Bili smo srećna porodica. Živela sam kod Fontane do svog 18. rođendana", ispričala je Goca u ispovesti za Kurir.

