U POŽARU IZGORELA KUĆA VODITELJKINOG POKOJNOG MUŽA: Ostavio ju je pre porođaja, SAMA je podizala BLIZANCE

U pitanju je kuća na Senjaku, gde je izbio požar u popodnevnim časovima.

Izvor: ATA Images

U požaru koji je izbio u beogradskom naselju Senjak, u ulici Vase Pelagića, uništena je kuća pokojnog nevenčanog supruga voditeljke Dragane Katić, prenose domaći mediji.

Dragana je s pokojnim suprugom dobila bliznace, dva sina, Bobana i Bojana. Požar koji je izbio u nedelju 13. februara u popodnevnim časovima zahvatio je potkrovlje, nije stigao do drugog sprata, te je veći deo zgrade u kojem se nalazi i restoran, ostao čitav.

Brzom reakcijom vatrogasne službe sprečena je totalna šteta, a kako navodi Kurir voditeljka je kasnije viđena u restoranu koji se nalazi u zgradi zahvaćenoj požarom.

Podsetimo, Draganu je bivši partner ostavio još pre rođenja blizanaca Bojana i Bogdana, tako da je sinove sama podizala.

"Nije ni prema meni ni prema deci loša postavka stvari. Nijednog trenutka nije bio bitan moj i njegov odnos, nego samo neispunjenje njegovih obaveza prema deci, ali to je bilo. To smo sada zaboravili i nećemo se vraćati na nešto što je bilo i pričati o nekome ko nije prisutan, ni fizički ni mentalno na ovom svetu. To je zatvorena tema. Dok je bio prisutan, ja sam govorila kako je bilo, a onda je i on mogao da odgovori i kaže da li sam u pravu ili ne. Bio je sudski proces. On sada nije tu i ne može da odgovori na bilo šta što bih ja rekla. Misija moje životne priče je bila ta da pomognem ženama. Smatram da je misija javnih ličnosti da podele svoja iskustva i da nekim ljudima pomogne, u ovom slučaju da se pomogne ženama da se odvaže i uđu u priču za neka svoja prava", objasnila je voditeljka ranije za 24sedam.rs.

