MAJKU SAM VODILA NA HEMOTERAPIJE, A OTAC MOJE DJECE JE UMRO! Dragana o pokojnom mužu koji ju je ostavio pred porođaj

"Odlučila sam sama da rodim djecu, njihov otac je do određenog perioda učestvovao u njihovom odrastanju, kasnije manje, ali kontakti su uvijek postojali. Djeca su do poslednjeg dana sa njim bila u kontaktu, tu nema zbora. Nijednog trenutka nije bio bitan moj i njegov odnos, nego samo neispunjenje njegovih obaveza prema djeci, ali to je bilo. To smo sada zaboravili i nećemo se vraćati na nešto što je bilo i pričati o nekome ko nije prisutan, ni fizički ni mentalno na ovom svijetu. To je zatvorena tema. Dok je bio prisutan, ja sam govorila kako je bilo, a onda je i on mogao da odgovori i kaže da li sam u pravu ili ne. Bio je sudski proces. On sada nije tu i ne može da odgovori na bilo šta što bih ja rekla", navela je Katićeva za i priznala da je mnogo proplakala:

"Milion puta mi se desilo da zaplačem zbog svega što me je zadesilo. Suze su stvarno katalizator. Stvarno sam srećna da dođem u situaciju da se isplačem, jer se dobro osjećam posle toga. Volim situacije kada mogu da plačem i one mi prijaju. U poslednje vrijeme mi to teže ide, a imam i razloga da se isplačem, da sebi olakšam. Moramo imati dio svoje priče kada ćemo se izvrištati i isplakati, udarati u džak, da tu energiju izbacimo iz sebe".