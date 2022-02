SRPSKA KOŠARKAŠICA ODGOVORILA NA PROZIVKE ZBOG PRODAJE NOŠENIH GAĆA: Napali je zbog 1.000 dinara, ona kaže "BUDALEe"

Milica Dabović ponovo na meti negativnih komentara

Milica Dabović poslednjih dana se našla u centru pažnje medija zbog eksplicitnih slika i psovki na društvenim mrežama, a sada i zbog nošenih gaća!

Na njenoj stranici je osvanula slika korištenog komada odeće čija je cena 1.000 dinara.

"Da li to ona prodaje stare gaće i to za ove pare?! Fuj!", glasio je jedan u moru komentara, nakon čega se oglasila i košarkašica.

"Reč je o plavom, biciklističkom šortsu. To uopšte nisu gaće i taj komad odeće nije moj. On pripada jednoj devojci i ja sam samo objavila na svom Instagram profilu. Više me ne dotiču komentari iskompleksiranih, besposlenih ljudi koji nemaju šta da rade, pa pljuju po Tviteru", rekla je Milica i nastavila da "ima više onih koji je podržavaju".

"Ne nailazim na empatiju kod budala. Mnogo više ima mladih devojaka i samohranih majki koje me podržavaju nego ovih koji me pljuju. Sada je takvo vreme, da se radujemo tuđoj nesreći. Ne znam zašto im ja bodem oči".