BILA SAM GLADNA, JELA SAM HLEB I JOGURT: Nepoznati detalji o Breninom siromaštvu - Sve mi se smučilo, postala sam DRSKA!

Lepa Brena se namučila da bi došla do današnje slave.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Iako danas živi život poput svetskih zvezda, pevačica Lepa Brena nikada nije krila da je odrasla u nemaštini a da bi imala novca tokom studentskih dana morala je da gladuje.

"U svojoj devetnaestoj godini sam upisala turizam na Prirodno-matematičkom fakultetu. Nekih šest meseci tokom studiranja sam bila jako gladna. Htela sam da uštedim novac i da na neki način budem ravnopravna s mojim prijateljima koji nisu imali puno novca", ispričala je pevačica.

"Štedela sam tako što sam jela hleb i jogurt. Posle nekog februara mi se sve to smučilo i odlučila sam da uzmem svoj život u svoje ruke. Nisam imala uspešne, bogate i moćne roditelje. Otišla sam u Brčko, tamo sam srela Lira šou, posle toga Slatki greh", istakla je Brena koja je tada odlučila da bude drska kako bi uspela u šoubiznisu.

"Poručila sam im da trebaju da čuju devojku koja ume i zna da peva, na šta su oni meni rekli da je to veoma drsko. Ja sam im odgovorila: 'Drska sam, baš zbog toga što znam da posedujem kvalitete'. Tada sam počela da radim s njima, na veliko nezadovoljstvo mojih roditelja, koji su želeli da ja završim fakultet. Morala sam da uzmem život u svoje ruke. Sve nakon toga je istorija", smatra Lepa Brena čiji je život tada krenuo uzlaznom putanjom.

"Minimaks mi je dao prefiks Lepa, što nikada u svom životu nisam volela. Tada sam postala Lepa Brena i onda sam shvatila da naša nacija i naš narod ne mogu nikako da spoje lepotu i pamet. Morala sam da se puno godina borim za to da možete da budete i lepi i pametni i vredni i uspešni, kao i to da imate dostojanstvenu karijeru bez skandala. Htela sam da stvorim nešto u životu i budem nezavisna žena koja može da pomogne svojoj familiji i roditeljima. Pošto nisam imala vremena da živim kao i svaka druga devojka, ja sam od 1981. godine pa do raspada Jugoslavije radila dva koncerta dnevno u deset do petnaest dana. Moj život se svodio na autobus, hotel, pljeskavice, zajedničke ručkove i večere sa 'Slatkim grehom'. Obišla sam sve tri ili četiri puta", zaključila je Brena, a prenela je "Mokrogorska TV".

