OTKRIVENO KOJI BIZNIS POKREĆE LEPA BRENA: Rešila da iskoristi svoje duge noge, a žene će odlepiti za ovim

Pevačica Lepa Brena odlučila je da pokrene novi biznis kojim će pripadnice lepšeg pola biti oduševljene.

Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen

Pevačica Lepa Brena odlučila je da se da u novi biznis, a ovih dana bi trebalo da budu gotovi prvi prrimerci njenih novih proizvoda. U pitanju su ženske čarape, a pevačicin plan je da svoj brend predstavi publici na proleće.

Lepa Brena i Saša Popović nedavno su prodali "Grand" produkciju za 30 miliona evra, a pevačica je tada odlučila da pokrene sopstveni biznis u koji će uložiti pozamašnu svotu.

Sve vreme je želela da bude nešto vezano za pripadnice lepšeg pola, a vrlo brzo došla je na ideju da to bude proizvodnja čarapa, tačnije hulahopki. Mesecima obavlja sastanke sa ljudima iz ove industrije, koji su vrsni poznavaoci kako dizajna tako i materijala, pa se na proleće očekuje predstavljanje brenda koji će oduševiti naše tržište.

"Brena je odlučila da određeni kapital uloži u proizvodnju ženskih čarapa. U razgovoru sa brojnim ljudima iz ovog biznisa shvatila je da to do sada niko nije uradio, te je ona poželela da bude prva javna ličnost koja će plasirati ženske hulahopke i druge proizvode koji se prave od ovog specifičnog materijala. Za sada je sve postavljeno i u fazi je isprobavanja proizvodnje, a ubrzo se kreće i sa izradom prvih primeraka. Njoj se ovaj biznis posebno dopao jer ima veze sa šivenjem i odabirom materijala. Njoj je to u krvi jer je njena majka volela da šije, pa joj je često za koncerte pravila kostime. Sama Brena je često učestovovala u izradi istih i sa majkom birala materijale", objašnjava izvor blizak muzičkoj zvezdi za Blic i dodaje:

"Nju ne mrzi da se bavi svim tim stvarima oko organizacije i pravljenje čitavog biznis plana jer želi da sve bude savršeno. Nema problem da po nekoliko sati sedi na sastancima i sluša od stručnih ljudi šta bi sve trebalo uraditi da bi proizvod bio lep, udoban i kvalitetan. Kako je korona smanjila broj nastupa na kojima je bila, Brena je ovom biznisu mogla da se posveti u potpunosti. Sa mnogim dobavljačima je imala onlajn sastanke, a savetovala se i sa svojim prijateljicama oko dizajna."

Lepa Brena

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Prema rečima našeg izvora, Brena se i sa suprugom Bobom savetovala oko mnogih ulaganja jer je on vrsni poznavalac biznisa.

"Boba ima, što bi se reklo, 'nos' za biznis i ulaganja, a u Breninom predlogu je video mogućnost da proizvodnja zaživi. Sa druge strane Brena je poznata po dugim nogama, to je već godinama njen zaštitini znak pa su čarabe dobar marketinški potez", kaže izvor.

Brena ova saznanj nije potvrdila još, ali je nedavno otkrila da pokreće biznis.

""Glavni pokretač za sve velike poslove u mojoj kući, ja moram da kažem, jeste Slobodan Boba Živojinović. Od momenta kada je prestao da se bavi tenisom, bio je pokretač svih velikih poslova unutar naše porodice. Tako i 'Granda', pored Saleta i mene. Boba je učestvovao u svim našim poslovnim projektima. Spremamo sada nešto novo, a ja ću da se bavim nekim sitnim lepim stvarima koje će biti posvećene ženama. Nešto što se zove 'Brena beauty' i 'Brena healthy'. Sigurno se neću baviti modom, zato što modu prepuštam velikim svetskim kreatorima, a ja u tome nisam vična. Ne verujem da mogu da im pravim konkurenciju. Neće biti šminka."

Pogledajte Brenine fotografije na kojima bi joj pozavidele i mnogo mlađe devojke: