BANUO JE I VIDEO ME RAŠČUPANU I BEZ ŠMINKE! Vanja Mijatović brzinski upoznala verenika, a sad otvorila dušu - IZJEDAM SE

Pevačica otvorila dušu o novoj vezi i budućem suprugu.

Izvor: Instagram/vanja_mijatovic_vvsr

Vanja Mijatović je odlučila da se uda ove godine i već je govorila o tome da će joj kuma biti Aleksandra Mladenović, a verenika Aleksandra upoznala je sasvim slučajno.

Novoj ljubavi se najmanje nadala u tom periodu, a sudbinski susret desio se slučajno.

"Pošto sam ja angažovala njegov firmu da mi sredi stan, on je došao totalno neočekivano i u deset ujutru me je video u najgorem mogućem stanju. Mislim da se njemu svidelo to što sam normalna i prirodna, što nemam problem da budem bez šminke, u patikama, raščupana, tako da, eto tako, brzinski smo se upoznali", ispričala je pevačica, koju, za razliku od većine njenih koleginica, ne prate sandali zbog ljubomore.

"Ne pokazujem ljubomoru, to mi je glupo, ja se izjedam u sebi. Nisam nikada prebila nekog, ogrebala kola ili tako nešto", priznala je Vanja koja je ranije rekla i da je vereniku uzimala telefon dok je spavao, ali da to više ne radi, jer ima poverenja u njega.

S budućim suprugom planira i bebu, a izjavila je i da je odlučila da detetu kuma bude Aleksandra Mladenović.