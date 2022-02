SUD NAREDIO DA PLAĆAM 18.000 DINARA, A JA IM OSTAVIO 500.000 EVRA! Golubović otkrio koliko je para uzela bivša žena!

"U stanu je bilo oko 160.000 evra"

Kristijan je priznao da ćerku Veru, koju ima iz prošlog braka sa suprugom Ivanom, nije video više od šest meseci.

"Ne služi mi na čast način na koji sam ostavio Ivanu. Svestan sam da sam je mnogo povredio, ja sam tu zabrljao i izgubio je zauvek. Sa devojkom ili ženom sa kojom si mislim da treba časno da raskineš, da je ostaviš, kažeš joj pošteno da se pojavio neko novi i da se razilazite, a ne kao ja. Prevario sam ženu sa kojom imam dete u rijalitiju i ona je to saznala iz novina i preko televizije. Zbog načina se kajem i mislim da ću se uvek stideti što sam ispao ljiga prema njoj", rekao je on i dodao da mu najteže pada to što ne viđa ćerku.

"Ćerka mi je bolna tema. Sutra joj je rođendan. Kristina mi je mnogo pomogla kako bih pokušao da je vidim. Meni su policajci rekli da ne smem da šaljem Ivani ništa zbog zabrane prilaska. Ne smem čak ni lajk da joj pošaljem, jer može da se protumači kao uznemiravanje i ja odmah idem 60 dana u pritvor. Dobio sam takvu meru da ne smem da je zovem, da je pitam ni za dete koje sam poslednji put video pre šest meseci", rekao je Kristijan Golubović.

Kristijan je otkrio šokantnu informaciju da je bivšoj supruzi dao 500.000 evra.

"Oko pola miliona. Iz dva rijalitija od honorara mi je ostalo oko 400.000 evra, u stanu joj je ostalo 150 ili 160.000 evra. Znao sam da će taj novac otići na moju ćerku. Meni je sud u odsustvu presudio da dajem svakog meseca 18.000 dinara alimentaciju, a ostavio sam im pola miliona".