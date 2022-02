KO JE GAJIO DETE AKO SMO OBOJE SPAVALI DO 2? Mina Kostić lažima partnera i životu sa Igorom X - "Sve je to bila lekcija"

Pevačica Mina Kostić otkrila je detalje života sa bivšim mužem, ali i koje situacije su je najviše naučile u životu.

Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand

Pevačica Mina Kostić ne krije da joj u ljubavi nisu uvek cvetale ruže, ali kako kaže, sve su to bili njeni izbori, iako nekad nije mogla da se nosi sa tim.

Ona je otkrila detalje ljubavnog života, pa priznala da je doživela brojne laži od partnera.

"Pa jesam, ali to je sve bio moj izbor, e sad što ja nisam znala da se nosi sa tim, to je nešto drugo. On te gleda u oči i laže te, ali sam se pomirila sa tim. Svi oni su bili tu sa jednom namerom da ja naučim jednu lekciju, i samo sam se lepo zahvalila, i sad sam srećna i zahvalna svima njima i sve ih pozdravljam, hvala im na lekcijama... Sad trenutno nemam muškarca, niti me interesuje. Volela bih da se neko sličan meni pojavi, ali baš da je sličan meni u svakom smislu", rekla je pevačica u emisiji "Grand magazin", a onda se dotakla i bivšeg partnera Igora X sa kojim ima ćerku Anastasiju.

"Mislim da sam ja više zbog svih tih pređašnjih veza imala problema, Igor je jedan miran tip, on je Vaga i kod njega je sve onako lagano, on spava dugo, to je bio razlog da ja nisam mogla da izdržim. On je čovek koji leže tek oko 4, 5 i ja isto ako to činim, navikla sam ranije da se budim, pa ko bi gajio dete da smo oboje spavali do 2. On je drugačiji temperament, ja sam drugačiji... Ja sam se sad smirila, ali sve u svemu je dobar čovek i drago mi je da imam sa takvim čovekom dete, znala sam da će on da bude otac moga deteta i bog to namesti tako", zaključila je Mina, a evo kako izgleda njen bivši muž: