ZBOG SKANDALA O KOJEM JE BRUJALA SRBIJA I DALJE SE KAJE! Mina priznala da je to JEDINO što bi obrisala - SRAMOTA ME JE!

O skandalu između Mine Kostić i Indi i danas se priča, a prošlo je 14 godina.

Pevačica Mina Kostić je potpuno promenila način života i više ne očekuje mnogo ni od koga i ni od čega, zbog čega joj je, kako i sama kaže, mnogo lakše.

Tokom karijere su je pratili i skandali, a onaj zbog kojeg se najviše kaje i koji bi najrađe izbrisala iz prošlosti je tuča s koleginicom Indirom Aradinović Indi na Grandovom festivalu 2008. godine.

"Sramota me je. To je bila jedna velika provokacija s njene strane, ja nisam ni znala, niti me je interesovalo niti smo se ikad družile. Verovatno ju je neko posavetovao da me tako iznervira i isproziva, i ja uopšte nisam razmišljala gde sam i pala mi je roletna", iskreno je rekla Mina i dodala da ju je dodatno iznervirala rečenica Saše Popovića koji joj je prišao u tom trenutku.

"Sećam se da mi je Saša rekao: 'Hoćete da se pomirite?', ja rekoh: ''Molim?'. Nije mi palo na pamet. Samo me je posle pitao da li mogu da izađem na scenu da pevam, što sam naravno i učinila", ispričala je.

"Bože moj, dešavaju se te stvari. I Lepoj Lukić se to dešavalo u njeno vreme. Ja se zbog toga jako kajem i jako mi je žao što sam tada tako odreagovala... Sada s ove tačke gledišta ne bih tako nikada odreagovala, baš bih iskulirala. To mi je jedina stvar u karijeri zbog koje me je sramota, ali sve je za ljude", izjavila je Mina u Grand magazinu.