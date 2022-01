SLOBA RADANOVIĆ KUPIO VILU OD POLA MILIONA EVRA? Ponovo staje na ludi kamen - s Jelenom je mesecima tražio BAŠ OVO!

Sloba Rradanović će se ove godine venčati s verenicom Jelenom.

Sloba Radanović je odlučio da ove godine ponovo stane na ludi kamen, ovog puta s dugogodišnjom devojkom Jelenom Đuričanin, a pre toga je navodno kupio novu nekretninu u kojoj će uživati s budućom suprugom s kojom planira i proširenje porodice.

Pevač je navodno pazario popularnu karingtonku u Beogradu, vrednu skoro pola miliona evra, prenose mediji.

Radanović je navodno mesecima razgledao nekretnine s Jelenom, a na kraju su se odlučili za raskošnu kuću koja ima sve što im je potrebno za zajednički život iz snova.

Raskošna nekretnina prostire se navodno na 809 metara kvadratnih i nalazi se na Paliluli, a ima privatni bazen i teretanu, što je Slobu najviše oduševilo, jer je poznato da redovno trenira.

"Slobu smo na ovoj lokaciji videli nekoliko puta da dolazi s agentima i obilazi kuću s Jelenom. Pre nekoliko dana sam čula da je kuća skinuta s oglasa i da je sada u Slobinom vlasništvu. Radujem se što će nam on biti komšija. On je dobar dečko, pristojan je i lepo peva. Imala sam priliku da ga slušam na jednom veselju. Pravi je profesionalac i sećam se da je svima gleda da izađe u susret kad su muzičke želje u pitanju. Biće im super u našem kraju, u to sam sigurna", rekla je gospođa koja je viđala buduće supružnike prethodnih meseci.