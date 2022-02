NAKON RAZVODA USLIKANA SA ĐORĐEM DAVIDOM! Marija Veljković STAVILA TAČKU na spekulacije o novoj ljubavi - ovo je ISTINA!

Marija Veljković reagovala na priče o novoj romansi.

Voditeljka Marija Veljković nedavno je priznala da je stavila tačku na svoj brak i sa troje dece napustila stan u kom je živela sa svojim bivšim suprugom.

Nakon što je u nekoliko navrata otvoreno govorila za medije o razvodu, ali i svemu što prolazi u ovom teškom periodu, u javnosti su se pojavile fotke na kojima su ona i muzićar Đorđe David nakon čega su otpočele i spekulacije da među njima postoji "nešto više" od prijateljstva.

Voditeljka je sada rešila da se oglasi i demantuje pomenute tračeve, te je istakla i da sa rokerom već dugo neguje isključivo prijateljski odnos.

"To je zaista zabavno. (smeh) Nas dvoje često odlazimo na kafu, a i putujemo zajedno, jer u predstavi 'Seks bomba' glumimo muža i ženu. Van scene smo prijatelji i srećna sam zbog toga. Negde sam pročitala: 'Đorđe David joj je pridržao kaput, zajedno su pili ceđenu pomorandžu'. Zamislite kako je to intrigantno!", rekla je za Hello.