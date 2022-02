BRANKU I MENE JE SPOJIO BOG: Pevač se 1. put oženio posle 15 dana, 2. put je bila SUDBINA - "Završila je na operaciji"

Miloš Bojanić je više od dvadeset godina u braku s drugom suprugom Brankom, s kojom se nikada nije posvađao.

Izvor: Instagram/b.bojanic/screenshot

Pevač Miloš Bojanić u svojoj velikoj životnoj ispovesti progovorio je o svojim ženama. Prvi put se oženio sa 22 godine, posle samo pet dana veze, a s drugom ženom je sve bilo drugačije. U srećnom braku su i danas, a pevač kaže da ih je sam Bog spojio.

Miloš i Branka su u braku 21 godinu i, kako pevač kaže, nikada se nisu posvađali. Shvatio je na prvi pogled da mu je suđena, mada je s prvom suprugom Dragicom sve bilo drugačije, jer je tada bio još "balavac".

"Eh... nas dvoje, dva Bosančića... Videli se u kafani i ja joj rekao: 'Ja bih voleo da ti budeš moja žena'. Tako je i bilo, i posle pet dana mi smo se venčali. Ja sam najluđi čovek na svetu, koji se ženi na brzinu. Ma kakva ljubav na prvi pogled, ja ne znam sada šta je to bilo. To je bilo sviđanje na prvi pogled. Kako čovek da se zaljubi za pet dana, pa to je nemoguće, ja sam budala. Nisam ja s njom bio 24 sata, mi nismo spavali zajedno, ona je nevina ušla u taj brak. Mi smo bili balavci, Dragica 18, a ja 22 godine. Ona mene nikada nije sputavala, uvek me u svemu pratila. Za naš raskid mislim da je najveći krivac baš tih pet dana, nismo se dovoljno upoznali. Mi smo se sporazumno razveli, sve smo se dogovorili. Podelili smo imovinu. Ja sam tada imao dve kuće ovde, kuću na moru i jedan biznis - pekaru. Ona je uzela te dve kuće i pekaru, meni je ostala kuća na moru i nastavio sam dalje. Mi se nikada nismo posvađali, naša deca nikada nisu čula da se mi raspravljamo. E sada, moram da priznam da je bilo malo problema kada sam se drugi put oženio, ženska sujeta je proradila", ispričao je Miloš Bojanić za Kurir.

Posle četiri godine u njegov život je ušetala današnja supruga, Branka, za koju kaže da mu je bila suđena.

"Četiri godine sam bio slobodan, gradio sam jedan dvorac, radio punom parom, nastupao... Posvetio sam se svim tim nekim stvarima, a onda sam upoznao moju Branku, s njom je prošlo više vremena nego s Dragicom, 15 dana. Branku i mene niko drugi nije spojio nego sam Gospod Bog. Meni je njena jedna prijateljica pričala o njoj, znaš već kako idu te ženske priče... Lepa je, dobra je, isto Bosančica, ali sam ja tada bio u nekom svom drugom filmu. Kada sam imao jednu nesreću, sve se promenilo, otišao sam pod Ostrog i krenuo je novi život. Jedno veče u četiri ujutro, kada sam se vratio sa svirke, ta moja komšinica me čuje i ja je tada pitam za Branku. Ona nije htela da je zove toliko kasno, ali sam je ja okrenuo. U četiri ujutro! Rekao sam joj da mi je Verica pričala o njoj, da je lepa, i kažem joj da bih želeo da je upoznam. Meni je ostao njen broj i mi smo kontaktirali dve nedelje tako, bez da smo se upoznali. Ja sam tada osetio da je proradila neka hemija, bar s moje strane. Kroz priču sam shvatio da mi drži pažnju. Odem ja u Pazovu, gde je ona živela i radila, i kad sam je video, nisam mogao da ugasim kola. Jednostavno, nisam umeo u tom trenutku. Prelepa crnka u belim klompama me sačekala, moja životna saputnica Branka. Mi smo sedeli ceo dan i pričali, i ja joj kažem: 'Jao, devojko moja, ti da imaš deset godina više, ja bih tebe odmah uzeo za ruku i oženio!'".

"Ona je tu noć - sudbina ili šta li je već - zaglavila na operaciji slepog creva, ja sam otišao na more i ponudio joj da dođe da se oporavi kod mene. Ja sam njoj tu ranicu prskao, previjao, spremao joj riblje čorbice. Proveli smo na moru 15 predivnih dana. Vratio sam nju u Pazovu, ja u Novi Sad. Bacio sam se s radnikom na mešalicu da završim gradnju kuće. Ona je došla kod mene u tu kuću i proveli smo noć zajedno. Imali smo samo jedan krevet, kupali smo se kod mog sadašnjeg kuma. To veče sam ja njoj rekao da ne ide nigde i da ostane da živi sa mnom. Neka budemo zajedno i tri, šest meseci, objasnio sam joj da ćemo podvući liniju i napraviti matematiku. Rekao sam joj da sa mnom ne može da propadne. Tako smo mi počeli i evo, 21 godinu nikada nije bilo da smo posvađani ili da ne pričamo pet minuta. Cela moja familija ju je prihvatila, moju decu je poštovala, jedino nisam uspeo s bivšom ženom da je spojim, jer ju je Dragica na početku nešto izvređala", iskreno je ispričao Miloš Bojanić.

Pogledajte kako izgleda dom Miloša i Branke Bojanić: