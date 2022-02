PETAR I HANA POMERILI PLANOVE: Otkriven datum venčanja, ali i ko će biti kuma ovom paru (FOTO)

Petar i Hana odlučili su da ubrzaju datum venčanja.

Izvor: Instagram/moviawines

Petar Grašo (45) i Hana Huljić (31) čekaju prinovu, ali i spremaju venčanje. Iako se spekulisalo da će par sudbonosno "da" izgovoriti na proleće, došlo je do promene planova.

Kako Index.hr piše, Hana i Petar zakazali su venčanje za 19. februar u Splitu, u crkvi svetog Frane. Venčanje će obaviti u prisustvu najbliže porodice i prijatelja, a među zvanicama naći će se mnoge poznate ličnosti.

Hanina venčana kuma biće njena dobra prijateljica Domenica Žuvela.

Podsetimo, Hana Huljić je u četvrtom mesecu trudnoće, a njen izabranik nedavno je za Story.hr progovorio o njihovoj vezi, ali i ulozi oca.

"Ja sam uvek puno ćutao, a o meni se puno pisalo. Ostaću dosledan tome. Ja sve to poštujem i nisam nimalo ljut, razumem medije. Ja ću zauvek ostati veran sebi, a to je da ću svoj privatan život ljubomorno čuvati, trudim se da ne gnjavim publiku njime, ali ću jednako poštovati i medije i sa njima s enikad neću svađati. Ne mogu reći da su mediji bili nekorektni ni u jednom trenutku, samo su zbog ogromne želje i manjka informacija počeli "žvakati" vesti, pa neko može pomisliti i da mi to radimo. A mi, zaista stojimo u kući i ne možemo se da stignemo ni da pročitamo. Trudimo da se distanciramo, živimo svoje živote najnormalnije, pravimo porodične ručkove kada nismo na putu i ponašamo se normalno", rekao je Grašo.

