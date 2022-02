"DAVNO SAM TO ODLUČILA": Lenu Kovačević muž nije podržao na koncertu, a evo šta se krije iza svega! 

Lena kovačević održala je spektakularan koncert, ali podršku supruga nije imala.

Izvor: Instagram/Screenshot/lenakovacevic_official

Džez pevačica Lena Kovačević ove nedelje održala je koncert u Beogradu, ali ono što su svi primetili jeste da njen muž nije bio prisutan iako jako dobro zna njen repertoar.

Lena je otkrila da je u njenom braku sve u redu i da je to njihova velika odluka.

"Davno sam se odlučila na takav korak, jer živim sa partnerom koji nema veze sa javnim poslom. Kao što moja majka nije bila deo javne scene, tako nisam ni ja mislila da on treba, niti je on želeo da bude deo javne scene. Da je želeo on bi se bavio nekim ovakvim poslom. Dok neće da propeva onda ništa", rekla je pevačica kroz osmeh.

Ona je otkrila i da je njen otac, Dušan Kovačević, kroz život imao samo jedan savet, koji joj i danas ponavlja svakodnevno.

"Pazi se sine", uvek joj je govorio otac, a u te kratke i moćne reči stala je sva njegova briga kao roditelja.

Lena i njen suprug se retko pojavljuju u javnosti zajedno, ali evo kako on izgleda:

Podsetimo, na koncerttu Lene Kovačević viđen je i Bogdan Srejević, dečko Svetlane Cece Ražnatović. Privukao je veliku pažnju jer mu je društvo pravila nepoznata brineta, dok je Ceca na Maldivima.