POSVAĐAMO SE ČIM NEŠTO KAŽEM! Haris Džinović o ćerkinim provokativnim objavama - Tragedija je što decu vaspitavaju mreže

Đina je vrlo popularna na društvenim mrežama, ali njen tata Haris Džinović se s tim stvarima ne slaže.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Iako ćerka Harisa Džinovića, Đina Džinović, privlači veliku pažnju javnosti aktivnostima na društvenim mrežama, što se njenom ocu Harisu Džinoviću ne dopada, slavni pevač se pomirio s tim da imaju drugačija shvatanja i pustio ju je da ide svojim putem.

Đina na mrežama često deli savete vršnjacima, ali takođe objavljuje i svoje provokativne fotografije.

"Provokacija ima raznih vrsta, ne mogu je sprečiti, mogu da kažem nešto, pa da se posvađam s njom. Najveća tragedija je što nam decu vaspitavaju upravo društvene mreže", rekao je Haris medijima.

"Uzmu mobilni u ruke i on ih vaspitava. Mobilni je glavna stvar u smislu edukacije. Evo, kod mene sedi u sobi i ne izađe po ceo dan da vidi šta mi radimo. Shvatam ja da stariji ljudi i roditelji nisu interesantni, to je bilo i kod nas. Jedva smo čekali da im vidimo leđa. Međutim, ima i drugih stvari, ne možeš 24 sata biti na telefonu, oči će ti ispasti i onda ta slikanja i postavljanje na Instagram i tako dalje. Ako je to glavna preokupacija, onda ja nisam pametan", ispričao je ranije pevač za Avaz.ba.

