"ODREĆI ĆU SE ĆERKE VERE": Kristijan Golubović u centru skandala! Posle gubitka bebe, priznao još jednu bolnu stvar

Kristijan golubović prolazi kroz težak period.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović trenutno prolazi kroz vrlo težak period. Nakon što je njegova devojka Kristina Spalević izgubila bebu, njega je snašla još jedna tuga.

Kristijan se našao u centru skandala zbog toga što je izjavio da će se svoje ćerke Vere javno odreći jer nije zadovoljan odlukom suda, piše Rijaliti plus. Na zahtev njegove bivše supruge Ivane, Kristijanu je omogućeno da Veru može da viđa samo jednom nedeljno na sat vremena, ali on to ne želi da prihvati.

"Ne želim da prihvatim da mi neko određuje da vidim ćerkicu na kašičicu, zbog toga sam rekao da ću je se odreći. Meni je to užasno. Moja bivša supruga zajedno sa svojom majkom želi da mi uništi život", tvrdi Kristijan.

"Lažno su me prijavile da sam je tukao, sudu je priložila dokaze, modrice na rukama i leđima, ali svi koji me poznaju znaju da nisam nasilan. Ivana ne može da prihvati činjenicu da ja sada volim drugu ženu, pa mi se sveti preko deteta", dodao je Kristijan i otkrio da njegova bivša žena krije ćerku Veru od njega.

"Poslednji put sam je video pre dva i po meseca, i to u parku dok se igrala. Dogovor je bio da dođem po nju oko šest sati, međutim kada sam stigao ispred zgrade, Ivana mi je rekla da Vera spava, a znam da me je slagala. Mogu samo da joj poručim da ću se boriti za svoje dete", odlučan je Golubović.

Kristijan Golubović

Izvor: Kurir televizija

Kristijan Golubović požalio se da ga bivša supruga Ivana maltretira i po svaku cenu se trudi da mu zagorča život. Otkriva i to da zbog nje može ponovo da robija.

"Odjavila me je s adrese stanovanja i ja trenutno nemam boravišnu prijavu, sudski pozivi mi ne stižu i zbog toga mogu da me uhapse", rekao je Kristijan.

Nemam pare da plaćam alimentaciju!

Iako je sud odredio da Kristijan Golubović mesečno za alimentaciju mora da izdvoji 18.000 dinara, on tvrdi da nema odakle da je isplaćuje.

"Ja para nemam, sve što sam imao dao sam njoj i našoj ćerki. Ivana mi je uzela 500.000 evra od mog bitisanja po rijaliti programima i to joj nije dovoljno", tvrdi Golubović, a evo kako izgleda njegova nova izabranica: