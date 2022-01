"ISPAŠĆE KARAMBOL, ANI NIJE DOBRO": Rasta sprema film, pevačica u strahu - "Naročito kad se pokrene priča o alkoholu"

Reper je spreman da prikaže detalje iz privatnog života, a mnogi smatraju da Ani zbog ovih stvari neće biti dobro.

Stefan Đurić Rasta već neko vreme radi na filmu koji će otkriti mnoge detalje iz njegovog privatnog života, za koje javnost nije znala, a dotaće se i bivše supruge Ane Nikolić.

Izbor blizak reperu ispričao je za Svet njegove planove za projekat koji sprema.

"Neće to biti klasičan film, već mjuzikl, a pošto uporedo sprema i novi album, hoće kroz celu priču da provuče pesme, među kojima ima dosta autobiografskih. Znam da će dobar deo priče biti posvećen životu sa Anom, kako je on to sve doživeo, šta im se dešavalo, šta je okolina govorila. Sve, od upoznavanja, zabavljanja, preko venčanja, rođenja deteta, pa do razvoda.

Koliko čujem, Ani zbog toga uopšte nije dobro! Neće Rasta nju da je urniše, to je sigurno, ipak imaju dete, u korektnim su odnosima, ali ni ona nije sigurna šta se vrzma u njegovoj glavi, šta je i u kom trenutku on osećao, kako je tumačio njene postupke, pa žena nema mira. Ako ćemo realno, niko ko sarađuje sa njom nije načisto i ne može da predvidi šta će uraditi i reći, a njih dvoje su jako slični po tom pitanju", ispričao je izvor.

"Mislim da će na kraju neki karambol svakako da ispadne. Oni imaju, da kažemo, dobar odnos. Dogovaraju se sve oko deteta, bez obzira što nisu zajedno, ali njegovoj familiji ume da zasmeta ponekad njeno ponašanje u javnosti. Naročito kada se pokrene priča o alkoholu. Ma, kod njih večito neka igranka", otkrio je izvor i dodao da Ana svakako neće ćutati, ako je Rasta ičim povredi, a i on to zna.