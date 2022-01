SAMO NEKA UDARAJU! Džidža odgovorila na UVREDE Đorđa Davida i Cecine prozivke - "To je njihova kultura"

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca i pevačica Aleksandra Stojković Džidža prokomentarisala je članove žirija emisije "Zvezde Granda", kao i uvrede koje su pale na njen račun.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Džidža koja se trenutno povukla s scene kako bi se posvetila ispitima na Muzičkoj akademiji koju je upisala pre 10 godina, istakla je da joj ne smeta kada je pominju u takmičenju "Zvezde Granda" gde je njen otac jedan od članova žirija.

"Ne doprinosi mi, ali mi ni ne odmaže. Neka me pominju, neka "udaraju" (smeh), ne smeta meni to. Već sam jednom rekla da, šta god da bilo ko kaže o meni, niti mene niti Dragana pogađa. Po tom pitanju smo totalno isključeni, i on i ja", istakla je Džidža, koju je Ceca u jednoj od emisija spomenula u negativnom kontekstu.

"Ne, mislim da je tada došlo do nesporazuma između nje i Dragana i da je ona to rekla pomalo ishitreno. Mislim da nije imala neku zlu nameru, zato i nisam želela da se raspravljam sa njom", poručila je pevačica.

Đorđe David ju je pre nekoliko dana indirektono vređao i psovao na snimanju emisije, kada je rekao: "Seljanka mala, narkomanka jedna, videćemo za koga je ona rekla da je blato".

"Sve sam rekla što sam imala o tome. Neću i ne želim to da komentarišem. To me ne zanima i on me ne zanima. I mene su pitali ljudi da li sam čula, direktno mi nije dobacivao, ali je bio na tom snimanju. Svako ima prava da psuje i da vređa. To je njihova kultura, nije moja. On je stariji čovek i nemam šta ja tu da komentarišem", poručila je kratko Džidža i otkrila ko joj je simpatičan, a ko antipatičan od članova žirija:

"Moj otac mi je svakako najsimpatičniji (smeh). Ne nervira me niko posebno, svako ima svoju ulogu i iz nekog je razloga tu. To je šou i Saša Popović zna zašto je tu doveo baš svakog od njih. Malo mi je postala dosadna ta emisija, pa je ni ne pratim u poslednje vreme".