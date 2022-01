TI SI KAO RODBINA KOJA PITA KAD ĆU DA SE UDAM! Zvezda Granda se zakačila s voditeljem - Razmisli kad ćeš opet u emisiju!

Pevačica Ivana Bogićević nije ostala mirna na pojedina pitanja.

Izvor: Instagram/ivanabogicevic_

Prošlogodišnja finalistkinja Zvezda Granda, Ivana Bogićević, napravila je totalnu pometnju na snimanju Grandove emisije, budući da se oštro suprotstavila voditelju kada ju je pitao za ljubavni život.

Otkrila je da joj u poslednje govore da je "srpska Merilin Monro", a na pitanje voditelja da li će prethodnu godinu pamtiti po nekom frajeru, nastao je haos.

"Kakav frajer? Mani me frajera! Je l' moraš svaki put kad dođem u emisiju da me pitaš da li ga ima, da li me frajeri gledaju? Pusti frajere!", odbrusila mu je pevačica, a priča se nastavila.

Voditelj joj je rekao da je prava mačka, a ona njemu: "Ti si kao neka rodbina koja stalno pita kad ćeš da se udaš!".

Budući da njena prva pesma nosi naziv "Ljubav i sloboda", voditelj ju je potom ispratio na scenu uz reči:

"Evo ti sloboda, pa ti sad razmisli kada ću ponovo da te zovem i kada ćeš ponovo da dođeš u emisiju!".

Koliko podseća na Merilin Monro, pogledajte...