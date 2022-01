AFERA KUBANKE! Brat Seke Sablić hoće da robija u Srbiji!

Siniša Sablić, koji u zatvoru u Havani služi kaznu od 10 godina zbog trgovine ljudima, uputio molbu srpskom pravosuđu da bude prebačen u neki od tamošnjih kazamata, ekskluzivno saznaje Kurir

Izvor: Kurir

Viši sud u Beogradu juče je održao sjednicu na kojoj je razmatrao zamolnicu koja je dostavljena putem međunarodne pravne pomoći.

Mogu da smanje kaznu

"Siniša Sablić je iskoristio svoje zakonsko pravo da traži da kaznu služi u svojoj državi. Osuđen je na 10 godina za nedozvoljenu trgovinu garderobom i trgovinu ljudima. Viši sud u Beogradu na jučerašnjoj sjednici razmatrao je molbu. Naš sud nema mogućnost da odlučuje o Sablićevoj krivici, to jest ne ulazi u to da li je Sablić krivi ili ne za ono za šta je osuđen, već treba da se izjasni da li prihvata presudu suda u Havani i da li daje saglasnost da osuđeni služi kaznu u Srbiji. Jedina mogućnost koju ima jeste da izrekne istu ili blažu kaznu", objašnjava sagovornik Kurira.

Prema njegovim riječima, zaprećena kazna u Srbiji za trgovinu ljudima je od tri do 12 godina zatvora.

"Naravno, sud uzima u obzir presudu i činjenično stanje koje je dokazano. S obzirom na našu sudsku praksu, realno je očekivati da bi ta kazna mogla da bude smanjena jer Sablić ima 82 godine i riječ je o čovjeku ozbiljno narušenog zdravlja, koji bi po ovoj presudi iza rešetaka trebalo da provede još više od šest godina", dodaje izvor. On objašnjava da se u Srbiji za ovakva krivična djela izriču daleko blaže kazne.

Kako saznaje Kurir, brata poznate glumice sud u Havani osudio je jer je navodno za novac i garderobu koju im je poklanjao imao seksualne odnose sa dve državljanke Kube. Osim što ih je sam plaćao za odnose, sud je utvrdio da ih je "preporučivao" i prijateljima i biznismenima iz Srbije koji su dolazili na Kubu.

Plaćao im za odnose

"Tokom postupka on je priznao da im je plaćao u novcu i garderobi, koju je prodavao u svom stanu, kao i da su sa istim Kubankama seks imali i njegovi prijatelji i poslovni partneri. Tvrdio je da on od toga nije imao nikakvu korist. Sud u Havani saslušao je i dvije Kubanke, koje su navodno potvrdile da je istina da su naplaćivale svoje seksualne usluge, kao i da su same pristale na to, kako na Kubi, tako i kada su sa Sablićem otputovale u Beograd. Navodno su rekle da su se lijepo zabavile i imale odnose s muškarcima za novac", otkriva izvor.

Navodno, glumičin brat godinama je živio i radio u prijestonici Kube, a povremeno je dolazio u Srbiju, gdje mu živi porodica.



"Kada je riječ o nedozvoljenoj trgovini, osuđen je zbog toga što je garderobu koju je kupovao u Srbiji preprodavao na Kubi. Navodno, garderobu su prenosile Kubanke" objašnjava izvor Kurira.