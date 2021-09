SRAM VAS BILO! Ovako je Toma Zdravković odbrano Seku Sablić pred punom halom - Urlali su i zviždali mi!

Malo ko zna da su slavna glumica i legendarni pevač bili bliski prijatelji.

Legenda narodne muzike bez čijih pesma ne može da prođe nijedno narodno slavlje, Toma Zdravković bio je pravi veliki boem, a jedno od nesvakidašnjih prijateljstava sa javne scene, bilo je njegovo s glumicom Jelisavetom Sekom Sablić.

Kako su se upoznali i kako se sve zbilo, ispričala je jednom prilikom upravo Seka.

"Ja sam bila iznenađena da me je u jednom momentu Toma pozvao da budem gost na njegovom koncertu u Sava centru. Ja sam to prihvatila i prvi put sam prisustvovala takvom jednom koncertu i bila sam zaista fascinirana kako ljudi slušaju Tomu, kako ga obožavaju i kako ga mirno, pobožno slušaju, iako je on pevao narodne pesme, zabavne pesme, kafanske pesme", rekla je Seka.

Nakon tog koncerta u Sava centru, Seka Sablić je krenula sa Tomom na turneju po Srbiji. Na koncertu u Kragujevcu, Seku je publika dočekala zvižducima, na šta je Toma, kako je Seka ispričala, reagovao na sledeći način.

"Izlazi Toma, staje pred mikrofon i ćuti. I sad sva ona hala, koja je urlala, bila od zvižduka, od pobune cele te, ništa, mrtva tišina, kao u crkvi. On ćuti, drži tu pauzu, fenomenalno, prosto fascinantno. I onda on ovako kaže, kao nekoj maloj deci 'Sram vas bilo, sram vas bilo', svojoj publici i onda ovako rukom (ispružene ruke pokazuje ka Seki) 'Ovakva jedna žena, ovakva jedna umetnica'... Mene sramota, ja tamo bežim i onda opet ućiti, jednu veliku pauzu napravi i nastavi. Stvarno su ga obožavali, bio je velika zvezda", ispričala je jednom prilikom glumica Seka Sablić.

Toma Zdravković je bio čovek koji bi jednoga dana bio ekstremno bogat, a već sledećeg nije imao ni za hleb i mleko. Veruje se da kada je umro, nije imao para ni za sahranu, jer je navodno sve potrošio na poroke.

Preminuo je u ponedeljak 30. septembra 1991. godine u Beogradu, u 53. godini života. Sahranjen je na Centralnom groblju u Beogradu.